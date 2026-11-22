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बरगदिया निवासी दिलशाद ने मुख्य विकास अधिकारी से इसकी शिकायत की थी। इस पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक और उपायुक्त श्रम रोजगार से संयुक्त जांच कराई गई। परियोजना निदेशक की ओर से 19 नवंबर को जांच आख्या दी गई। जांच आख्या में साल 2016-17 में गुड्डी पत्नी जागेश्वर को एक आवास आवंटित किया गया था। इसके बाद वर्ष 2022-23 में भी उसी लाभार्थी को दूसरा आवास स्वीकृत कर दिया गया। जांच में इसे नियम विरुद्ध पाया गया और रुपये वसूली योग्य बताई गई।इसी तरह वर्ष 2022-23 में ही बुद्धा पुत्र जालिम और वर्ष 2017-18 में संजय शुक्ला पुत्र सत्यनारायण को आवास आवंटित किए गए थे। जांच में दोनों लाभार्थियों के निवास के साक्ष्य नहीं मिले। जांच रिपोर्ट में इन आवंटनों को भी औचित्यहीन बताया गया है।वहीं पुराने पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय के उपयोग को लेकर भी अनियमितता मिली है। दोनों भवन एक ही परिसर में स्थित हैं और इनका उपयोग एक परिवार की तरफ से किया जा रहा है। पुराने पंचायत भवन को ध्वस्त कराए बिना ही नए पंचायत भवन को बनवा दिया गया है। इसके लिए तत्कालीन प्रधान और पंचायत सचिव को जिम्मेदार बताया गया है।