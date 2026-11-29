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नगवां के मजरा प्रतापपुर निवासी रामखिलावन ने 21 जुलाई को एक शिकायती पत्र विधानसभा की पंचायती राज समिति के सभापति को दिया था। इसमें ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों पर सवाल उठाया गया था। मामले की गहनता से जांच कराने की मांग की गई थी। मामला विधानसभा की समिति के सभापति से की गई शिकायत का था। इसके बाद भी यह प्रशासनिक अनदेखी का शिकार हो गई। इसके बाद फाइलें चलने का सिलसिला शुरू हुआ। सभापति कार्यालय से आई शिकायत पर जांच के आदेश सात सितंबर को दिए गए थे। साथ ही जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विनीत कुमार तिवारी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सहायक अभियंता एसपी पांडेय की संयुक्त टीम गठित की गई थी।एसपी पांडेय को तकनीकी जांच अधिकारी के रूप में टीम में शामिल किया गया था। टीम गठित किए जाने के 41 दिन बाद 18 अक्तूबर को जांच टीम ने ग्राम पंचायत से अभिलेख मांगे। इस दौरान पता चला कि शिकायतकर्ता राम खिलावन की मौत दो सितंबर को हो चुकी है। इसके बाद 24 अक्तूबर को टीम ने गांव पहुंचकर जांच की लेकिन जांच के नाम पर औपचारिकता ही पूरी की गई। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विनीत कुमार तिवारी ने कहा कि यह प्रारंभिक जांच आख्या है। जांच के कुछ बिंदुओं पर सवाल करने पर उन्होंने कहा कि कार्यालय आइएगा, तब बता देंगे। फोन पर नहीं बता सकते हैं।एक और जांच कमेटी की संस्तुति कर दी जांच अफसर नेप्रारंभिक जांच आख्या के निष्कर्ष में जांच टीम ने एक और जांच की संस्तुति कर दी है। जांच आख्या में लिखा है कि भुगतान संबंधी वांछित अभिलेखों व भुगतान किए जाने की प्रक्रिया का परीक्षण किसी सक्षम वित्त एवं लेखाधिकारी की ओर से कराए जाने की संस्तुति की जाती है। हकीकत यह है कि जांच समिति ही वित्तीय अभिलेखों और लेनदेन का परीक्षण करती है लेकिन वित्त एवं लेखाधिकारी से जांच कराए जाने की संस्तुति पल्लाझाड़ लेना जैसा नजर आ रहा है।प्रधान पत्नी ने पति के ईंट भट्ठे को किया 8.64 लाख का भुगतानकोथावां विकास खंड की ग्राम पंचायत नगवां की प्रधान (अब प्रशासक) जगरानी के पति जंग बहादुर का ईंट भट्ठा है। तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने गांव का औचक निरीक्षण कर 10 अप्रैल को अभिलेख भी खंगाले थे। तब पता चला था कि अटिया मझिगवां में आदर्श ब्रिक फील्ड के नाम से संचालित ईंट भट्ठे को ग्राम पंचायत निधि के टाइड फंड से 8,66,284 रुपये का भुगतान किया गया था। यह भुगतान आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण में इस्तेमाल की गई ईंटों के साथ ही कुछ और कार्यों के लिए भी किया गया है। वर्ष 2022 के मार्च में जारी शासनादेश के मुताबिक कोई भी प्रधान अपने परिवार या रिश्तेदार की फर्म से न तो कुछ खरीद सकता है और नहीं इसका भुगतान कर सकता है।