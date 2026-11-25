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लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नगर में बड़ी संख्या में मार्गाें का निर्माण करा दिया गया है। शहीद उद्यान में वंदन के तहत कराए गए कार्याें का लोकार्पण हो गया है और जल्द ही परिसर में स्थित दूसरे छोटे पार्क का कार्य भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नघेटा रोड को गौरवपथ के रूप में विकसित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जा चुकी है। जल्द ही कार्य भी शुरू हो जाएगा।आबकारी मंत्री ने दावा किया कि जनता की ओर से जो भी समस्याएं बताई जाती हैं या फिर विकास कार्य की मांग होती है, वह काम प्राथमिकता के आधार पर कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक निधि से 23 मार्गाें पर इंटरलॉकिंग ओर नाली निर्माण के लिए विधायक निधि से बजट दिया है। शहर के कुछ मार्गाें पर अभी काम होना बाकी है। उन्हें भी जल्द ही शुरू करा दिया जाएगा। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र मधुर ने कहा कि आबकारी मंत्री के नेतृत्व में नगर में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। कार्यक्रम में प्रियम मिश्रा, मोनू गुप्ता, जमील अहमद, आदेश सिंह और अधिशासी अधिकारी रामेंद्र सिंह यादव भी मौजूद रहे।