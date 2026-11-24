Hardoi News: गंगा-गोमती के घाटों पर उमड़ी आस्था, श्रद्धालुओं ने किया स्नान-दान
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:47 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:47 PM IST
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हरदोई। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार सुबह से ही गंगा, गोमती नदी के घाटों पर भोर से ही आस्था का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद नदी तट पर पूजा-अर्चना की। दान कर पुण्य अर्जित किया। श्रद्धालुओं ने पूजन-अर्चन कर ईश्वर से सुख समृद्धि की प्रार्थना की। गंगा और गोमती नदी के घाटों पर सुबह चार बजे से ही श्रद्धालुओं की चहल-पहल शुरू हो गई थी।
बिलग्राम : क्षेत्र के राजघाट समेत गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। घाट पर सोमवार से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई थी। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान-दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु, महादेव और मां गंगा की पूजा-अर्चना की। स्नान के बाद अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, दीपक व दक्षिणा दान की। घाटों पर दीपदान भी किया गया। गांवों से श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रॉली, ऑटो और निजी वाहनों से घाटों पर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भंडारा लगाए। माधौगंज नगर पंचायत अध्यक्ष अनुराग मिश्रा समेत कई राजनीतिक दलों के लोगों ने शिविर भी लगाए।
मल्लावां : बेरियाघाट पर भोर पहर से ही श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे के जयघोष के साथ आस्था की डुबकी लगाई। पांच दिवसीय कल्पवास के साथ श्रद्धालुओं ने महास्नान किया। विधायक आशीष सिंह आशू ने पत्नी प्रतिभा सिंह, मां विमला देवी के साथ गंगा आरती की। वहीं पूर्व विधायक ब्रजेश वर्मा, सपा नेता ब्रजेश वर्मा टिल्लू ने अपने-अपने आरती स्थल पर गंगा आरती कराई। पंचभिखा स्नान वाले श्रद्धालुओं को छोड़कर अन्य श्रद्धालु स्नान के बाद वापस होते रहे। सोमवार रात सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी गायिका अक्षरा सिंह ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। ब्रजेश वर्मा टिल्लू ने घाट पर जागरण कराया।
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पिहानी : क्षेत्र के जहानीखेड़ा के जतनगंज पुल के पास गोमती नदी तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान, पूजा-अर्चना की। ऐतिहासिक मेले में मंगलवार को दूरदराज से आए श्रद्धालुओं ने गोमती के पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मेले में मिट्टी और स्टील के बर्तन, घरेलू सामान, सौंदर्य प्रसाधन, खिलौने, झूले, मिठाइयों और चाट-पकौड़े की दुकानें लगी रहीं। सुरक्षा व्यवस्था में कोतवाल श्याम नारायण सिंह और जहानीखेड़ा चौकी प्रभारी प्रभात गंगवार टीम के साथ रहे।
हरपालपुर : कटियारी क्षेत्र में गंगा नदी के चियासर, कुसुमखोर, तेरा पुरसौली व गौरी फरहन्ना घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। स्नान, दान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु, महादेव व मां गंगा की पूजा-अर्चना की। स्नान के बाद अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, दीपक और दक्षिणा दान में दी।
भरावन : उत्तर वाहिनी गोमती नदी के छूला पकरा घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गोमती मठ स्थित मंदिर में गोमती माता को भोग-प्रसाद अर्पित कर पूजा-अर्चना की। श्री नारायण सरोवर तीर्थ मंदिर बनी और डालखेड़ा स्थित गोमती घाट पर भी लोगों ने स्नान कर मेले में खरीदारी की।
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बिलग्राम : क्षेत्र के राजघाट समेत गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। घाट पर सोमवार से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई थी। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान-दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु, महादेव और मां गंगा की पूजा-अर्चना की। स्नान के बाद अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, दीपक व दक्षिणा दान की। घाटों पर दीपदान भी किया गया। गांवों से श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रॉली, ऑटो और निजी वाहनों से घाटों पर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भंडारा लगाए। माधौगंज नगर पंचायत अध्यक्ष अनुराग मिश्रा समेत कई राजनीतिक दलों के लोगों ने शिविर भी लगाए।
विज्ञापन
मल्लावां : बेरियाघाट पर भोर पहर से ही श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे के जयघोष के साथ आस्था की डुबकी लगाई। पांच दिवसीय कल्पवास के साथ श्रद्धालुओं ने महास्नान किया। विधायक आशीष सिंह आशू ने पत्नी प्रतिभा सिंह, मां विमला देवी के साथ गंगा आरती की। वहीं पूर्व विधायक ब्रजेश वर्मा, सपा नेता ब्रजेश वर्मा टिल्लू ने अपने-अपने आरती स्थल पर गंगा आरती कराई। पंचभिखा स्नान वाले श्रद्धालुओं को छोड़कर अन्य श्रद्धालु स्नान के बाद वापस होते रहे। सोमवार रात सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी गायिका अक्षरा सिंह ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। ब्रजेश वर्मा टिल्लू ने घाट पर जागरण कराया।
विज्ञापन
पिहानी : क्षेत्र के जहानीखेड़ा के जतनगंज पुल के पास गोमती नदी तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान, पूजा-अर्चना की। ऐतिहासिक मेले में मंगलवार को दूरदराज से आए श्रद्धालुओं ने गोमती के पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मेले में मिट्टी और स्टील के बर्तन, घरेलू सामान, सौंदर्य प्रसाधन, खिलौने, झूले, मिठाइयों और चाट-पकौड़े की दुकानें लगी रहीं। सुरक्षा व्यवस्था में कोतवाल श्याम नारायण सिंह और जहानीखेड़ा चौकी प्रभारी प्रभात गंगवार टीम के साथ रहे।
हरपालपुर : कटियारी क्षेत्र में गंगा नदी के चियासर, कुसुमखोर, तेरा पुरसौली व गौरी फरहन्ना घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। स्नान, दान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु, महादेव व मां गंगा की पूजा-अर्चना की। स्नान के बाद अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, दीपक और दक्षिणा दान में दी।
भरावन : उत्तर वाहिनी गोमती नदी के छूला पकरा घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गोमती मठ स्थित मंदिर में गोमती माता को भोग-प्रसाद अर्पित कर पूजा-अर्चना की। श्री नारायण सरोवर तीर्थ मंदिर बनी और डालखेड़ा स्थित गोमती घाट पर भी लोगों ने स्नान कर मेले में खरीदारी की।