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सिरदारपुरवा में तीन नवंबर की रात हुए विवाद में गांव निवासी राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हुए थे। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। परिवार के कई लोग घायल भी हो गए थे। पुलिस ने मृतका की बेटी पूजा की शिकायत पर 12 लोगाें को नामजद करते हुए अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की विवेचना तब बघौली थाने में तैनात उपनिरीक्षक रामकरन प्रसाद को दी गई थी।विवेचना के दौरान उन्होंने अज्ञात में दर्ज लोगों में तीन नाम बढ़ा दिए। घटना में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए चार लोगों पर गैर इरादतन हत्या की धारा बनी रहने दी लेकिन सात आरोपियों से यह धारा हटा दी। इस बीच 14 नवंबर को रामकरन प्रसाद का तबादला बघौली से पचदेवरा थाने हो गया। बीते दिनों पुलिस अधीक्षक को सात आरोपियों से गैर इरादतन हत्या की धाराएं हटाए जाने का पता चला। उन्होंने सीओ से जांच रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होने पर रामकरन प्रसाद को निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए।