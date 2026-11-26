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कोथावां ब्लॉक के कुर्सी गांव में केंद्रीय टीम में सीनियर सीएमओ डॉ. सुदर्शन मंडल, नेशनल लीड सोमनाथ बनर्जी, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय के आरडी डॉ. जुल्फिकार अहमद ने निरीक्षण किया। इस दौरान ग्राम प्रधान मिथलेश कुमार ने लोगों को जागरूक करने और दवा खाने से मना करने वालों को समझाने में सहयोग किया। अहिरोरी में पाथ के डिप्टी डायरेक्टर टीम लीड डॉ. अमरेश कुमार, जेडसी डब्ल्यूएचओ डॉ. मनजीत, डॉ. ध्रुव, करमवीर और आरएचओ आशीष ने निरीक्षण किया।वहीं, बिलग्राम में टीम लीड डॉ. कमलाकर, डब्ल्यूएचओ स्टेट लीड डॉ. तनुज, स्टेट वीबीडी डॉ. जितेंद्र और सीफार संस्था से प्रसून द्विवेदी ने निरीक्षण किया। टीम ने घरों की मार्किंग, घर-घर दवा पहुंचाने और सेवन की स्थिति की समीक्षा की। आशा कार्यकर्ताओं को मौके पर ही सुझाव दिए गए।