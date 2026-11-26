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गांव निवासी विभा देवी परिवार के साथ दिल्ली में रहती हैं। वहीं मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करती हैं। गांव में स्थित मकान में ताला बंद था। बुधवार शाम विभा दिल्ली से गांव आईं तो घर का ताला टूटा मिला। उन्होंने बताया कि चोर घर से सोने के कंगन, झाला, कान की बाली, चांदी की पायल, तीन गैस सिलिंडर और चूल्हा, पीतल की पचास थाली, पीतल की टंकी और परात, इनवर्टर व 20 हजार रुपये ले गए। अतिरिक्त निरीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

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शाहाबाद। कोतवाली क्षेत्र के नगला भगवान में बंद पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने जेवर, कपड़े, बर्तन और नकदी चोरी कर लिया। दिल्ली से घर आई महिला ने घटना की जानकारी पुलिस को दी।