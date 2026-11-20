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दहेलिया रामपुर निवासी मुज्जन (20) दिल्ली में सिलाई का काम करते थे। दिवाली के मौके पर वह गांव आए थे। तब से गांव में ही थे। बृहस्पतिवार शाम वह अपने दोस्त गांव निवासी अदनान (20) के साथ पिहानी बाजार बाइक से गए थे। देर शाम वापस घर जा रहे थे। पंडरवा किला के पास प्राथमिक विद्यालय के निकट जहानीखेड़ा की तरफ से आ रहे ईंट लदे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार दोनों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सीएचसी ले जाया गया। यहां से इन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मुज्जन की मौत हो गई जबकि अदनान को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मृतक चार भाइयों में सबसे छोटा था। घटना का पता चलते ही परिजन बिलख पड़े। कोतवाल एसएन सिंह ने बताया कि ट्रक पुलिस के कब्जे में है। पंजीकरण संख्या के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। चालक की तलाश की जा रही है।