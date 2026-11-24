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हमले में चार साल की बच्ची समेत करीब 15 लोग घायल हो गए। करीब एक घंटे तक अफरातफरी का माहौल बना रहा। मरीजों के तीमारदार और स्टाफ कक्षों में छिपे रहे। ओपीडी इमारत की पीछे की तरफ दूसरी मंजिल पर मधुमक्खियों ने कई छत्ते लगा रखे हैं। मंगलवार की दोपहर पौने तीन बजे के करीब अचानक छत्तों से मधुमक्खियों का झुंड निकल कर आईपीडी भवन की तरफ उड़ने लगा।इस दौरान भर्ती मरीजों को देखने के लिए जा रहे तीमारदारों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। कई लोगों ने ब्लड बैंक और सीटी स्कैन कक्ष में घुसकर खुद को सुरक्षित किया। मधुमक्खियों के हमले से परिसर में चीख-पुकार मच गई। मधुमक्खियों ने करीब 15 लोगों को अपना निशाना बनाया।इसमें हरपालपुर थाना के बांसी गांव निवासी छोटे भईया, लोनार थाना क्षेत्र के जमुनियापुरवा निवासी रामऔतार और उनका भाई राम दास और पचदेवरा निवासी चार वर्षीय सोनी मधुमक्खियों के हमले से गंभीर घायल हो गई। घायलों का उपचार किया गया है। प्रधानाचार्य डॉ. जेबी गोगोई ने बताया कि दीवार पर लगे छत्तों को हटवाने के निर्देश दे दिए गए हैं।