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केस...1चिकित्सकों पर 25 हजार मांगने का आरोपअलीगंज निवासी और भाजपा के वार्ड नंबर 15 से जिला पंचायत सदस्य सुजाता देवी का आरोप है कि मंगलवार को वह पति के साथ 11 साल के बेटे आदित्य राजपूत को दिखाने के लिए मेडिकल कॉलेज गईं थीं। उसे घुटने में चोट लग गई थी। आरोप है कि पर्चा बनवाने के बाद जब वह कमरा नंबर 12 में पहुंचे तो डॉ. आरसी अरुण ने सर्जरी की सलाह दी। साथ ही असिस्टेंट डॉ. मनोज कुमार से मिलने की बात की। डॉ. मनोज एक निजी हॉस्पिटल में उपचार करते हैं। वहीं सर्जरी होगी, जिस पर 15 हजार खर्च आएगा। जब उन्होंने सरकारी डॉक्टर को निशुल्क उपचार करने की बात कही तो डॉ. मनोज उठकर डॉ. आरसी अरुण के पास चले गए और सारी बात बताई। इस पर डॉ. अरुण ने नाराज होकर इलाज करने से मना करते हुए पर्चा फेंक दिया। आरोप है कि शिकायत किए जाने की बात कहने पर उन्हें दोनों ने गालियां भी दीं। मामले की शिकायत मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, सीएमओ के अलावा मुख्यमंत्री को भी भेजी है।वहीं मामले में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुनील कौशल ने अनभिज्ञता जताई।वहीं डॉ. आरसी अरुण ने आरोप निराधार बताएं हैं। बताया कि धीरज राजपूत बच्चे को दिखाने आए थे, सीनियर डॉक्टर्स की कुर्सी पर बच्चा बैठ गया था। उसे हटाने पर धीरज राजपूत विवाद पर आमादा हो गए। इसके बाद वह बिना दिखा ही पर्चा लेकर और देख लेने की बात कहकर चले गए। स्टाफ व अन्य कई मरीज इसके प्रत्यक्षदर्शी भी हैं।केस....2ऑपरेशन कराना हैं तो 10 हजार लगेंगेजिला अस्पताल के सर्जरी विभाग का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सर्जरी विभाग के कक्ष संख्या 12 में बैठी एक महिला वृद्ध से सर्जरी के नाम पर 10 हजार मांग रही है। वृद्ध आयुष्मान कार्ड होने का हवाला देता है तो महिला करती है कि पांच हजार दे देना। इसमें 20 से 25 हजार खर्च आएगी बाकी आयुष्मान कार्ड से कट जाएगा। वृद्ध गरीब होने का हवाल देते हुए तीन हजार रुपये लेने की मिन्नतें करता है, लेकिन महिला तैयार नहीं होती है। वह बार-बार कहती है कि खर्च तो देना होगा। महिला एप्रन पहनकर सर्जन कक्ष में कुर्सी पर बैठी है।वहीं जिला अस्पताल के सीएमएम डॉ. किशुन कुमार ने वीडियो में नजर आ रही महिला को कर्मचारी मानने से इन्कार कर दिया। उन्होंने सर्जरी विभाग में तैनात डॉ. रामेंद्र, डॉ. सारस्वत और डॉ. विकास यादव से जवाब मांगने की बात कही।दोनों मामलों की जानकारी कर जांच कराई जाएगी। अगर आरोप साबित होता है तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।-डॉ. अभय सिंह, अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चित्रकूटधाम मंडल।