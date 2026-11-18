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कोतवाली क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी कमलेश सिंह का पुत्र अर्जुन सिंह (14) जगदीशपुर स्थित एक निजी विद्यालय में कक्षा नौ का छात्र था। अर्जुन की बड़ी बहन प्रिया (17) भी इसी विद्यालय में इंटरमीडिएट की छात्रा है। बुधवार को अर्जुन अपनी बहन के साथ बाइक से स्कूल गया था। स्कूल से वापस आते समय हरदोई-सवायजपुर मार्ग पर जटौली मोड़ के पास सामने से आ रहे लखवा निवासी शिव बहादुर (40) की बाइक से अर्जुन की बाइक टकरा गई। टक्कर लगने से सड़क पर गिरे अर्जुन को पीछे से आई ट्रैक्टर-ट्रॉली ने रौंद दिया। गंभीर हालत में अर्जुन समेत तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बावन ले जाया गया। यहां अर्जुन को मृत घोषित कर दिया गया।प्रिया को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई जबकि शिव बहादुर को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। थानाध्यक्ष सुनील मिश्रा ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ट्रैक्टर-ट्रॉली की तलाश की जा रही है। परिजन से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।सिर्फ फाइलों में ही दौड़ रहे नियमनाबालिग के हाथों में बाइक न दी जाए इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग भी प्रयास कर रहा था। विभाग ने विद्यालयों से इस बारे में स्पष्ट सूचना भी मांगी थी कि कोई नाबालिग किसी वाहन को चलाकर स्कूल नहीं आ रहा है। आनन फानन विद्यालयों ने भी बता दिया था कि कोई नाबालिग खुद वाहन चलाकर विद्यालय नहीं आता-जाता है। बुधवार को हुई घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नियम सिर्फ फाइलों में ही दौड़ रहे हैं।