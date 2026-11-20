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एडीएम ने न्यायालय में वादों की सुनवाई के दौरान आदेश में कहा कि कारोबारियों को 30 दिन के अंदर जुर्माने की रकम जमा करनी होगी। इस अवधि में जुर्माना न अदा किए जाने पर बकाया राजस्व की भांति वसूली की चेतावनी दी। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए निरीक्षण किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त कुमार गुंजन ने बताया कि मिलावट की पुष्टि पर एडीएम ने जुर्माना लगाया है।बताया कि रजनी धारा कड़वा तेल का नमूना प्रयोगशाला में जांच में अधोमानक पाया गया। इस पर शाहजहांपुर के रामगंज स्थित हरियाणा ऑयल मिल के संचालक पर 1.10 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया जबकि विक्रेता पाली के मोहल्ला बाजार निवासी अनुज कुमार मिश्रा पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। ऐसे ही संडीला के इमलियाबाग में बेनीगंज रोड स्थित मो. मोबीन इंडस्ट्रीज से लिए गए मुरली ब्रांड सूजी रस्क का नमूना भी फेल हो गया। फैक्टरी संचालक मतीन अहमद पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।पिहानी के जाजूपारा निवासी मंसूर खान पर बेसन का नमूना फेल होने पर 1.30 लाख रुपये, गाय और भैंस का दूध मिश्रित कर बिक्री करने पर उन्नाव के सफीपुर के कॉलेज रोड निवासी अनुज कुमार गौड़ पर 3.00 लाख रुपये, पनीर का नमूना फेल होने पर सदर तहसील के असिगांव निवासी यामीन पर 1.00 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। वहीं बिना लाइसेंस के मुर्गा मीट की दुकान संचालन पर मल्लावां के फतेहगंज निवासी इमरान पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।