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करनपुर मतनी निवासी शिवराज (35) खेती करते थे। शिवराज की बहन का घर कन्नौज जनपद के रामपुर घुड़िया गांव में है। उनके भांजे अंकुल की बरात शुक्रवार को औरेनी गांव जानी थी। बरात में शामिल होने के लिए शिवराज अपनी पत्नी अरुणा (32) और बेटी पल्लवी (7) के साथ कन्नौज जा रहे थे। विज्ञापन

बरंडारी श्रीमऊ मार्ग पर औरेनी के पास सामने से आई पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर भेजा गया। यहां चिकित्सक ने शिवराज को मृत घोषित कर दिया। पल्लवी को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। परिवार में पत्नी और बेटी हैं। कोतवाल संदीप शुक्ला ने बताया कि पिकअप पुलिस के कब्जे में है। चालक की जानकारी की जा रही है। परिजन से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। करनपुर मतनी निवासी शिवराज (35) खेती करते थे। शिवराज की बहन का घर कन्नौज जनपद के रामपुर घुड़िया गांव में है। उनके भांजे अंकुल की बरात शुक्रवार को औरेनी गांव जानी थी। बरात में शामिल होने के लिए शिवराज अपनी पत्नी अरुणा (32) और बेटी पल्लवी (7) के साथ कन्नौज जा रहे थे।बरंडारी श्रीमऊ मार्ग पर औरेनी के पास सामने से आई पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर भेजा गया। यहां चिकित्सक ने शिवराज को मृत घोषित कर दिया। पल्लवी को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। परिवार में पत्नी और बेटी हैं। कोतवाल संदीप शुक्ला ने बताया कि पिकअप पुलिस के कब्जे में है। चालक की जानकारी की जा रही है। परिजन से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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हरपालपुर। भांजे की शादी में शुक्रवार शाम बाइक से पत्नी और बेटी के साथ जा रहे किसान को श्रीमऊ बरंडारी मार्ग पर पिकअप ने टक्कर मार दी। घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएचसी में किसान को मृत घोषित कर दिया गया जबकि उनकी बेटी को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पत्नी का इलाज सीएचसी में चल रहा है। घटना के बाद चालक पिकअप मौके पर छोड़कर भाग निकला।