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पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर नवंबर माह की किस्त जारी की गई है। इससे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों के माध्यम से सड़क, नाली, पेयजल समेत अन्य जनोपयोगी कार्य कराए जा सकेंगे। राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली इस धनराशि का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर किया जाएगा। गांवों में जरूरत के अनुसार संपर्क मार्गों की मरम्मत, नालियों का निर्माण और पेयजल व्यवस्था से जुड़े कार्य कराए जा सकेंगे। इसके अलावा आम लोगों की सुविधा से जुड़े अन्य विकास कार्य भी कराए जाएंगे।तीनों स्तर की पंचायतों के माध्यम से इन रुपयों से पंचायतों में लगाए गए कर्मियों के मानदेय का भी भुगतान किया जा सकेगा। इससे मानदेय लंबित वाले कर्मियों को भी जल्द ही मानदेय मिलने की आस जागी है।पंचम राज्य वित्त आयोग की मद में नवंबर माह के रुपये मिलने से पंचायतों को विकास कार्यों के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध हुए हैं। पंचायतों के स्तर पर जरूरत के अनुसार कार्यों का चयन कर धनराशि खर्च की जा सकेगी। - श्रेया उपाध्याय, जिला पंचायत राज अधिकारी