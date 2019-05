पांच लाख रुपये की 55 क्विंटल सीप बरामद

{"_id":"5ceae1e7bdec2207524967ec","slug":"55-quintals-of-five-lakh-rupees-recovered","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u093e\u0902\u091a \u0932\u093e\u0916 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947 \u0915\u0940 55 \u0915\u094d\u0935\u093f\u0902\u091f\u0932 \u0938\u0940\u092a \u092c\u0930\u093e\u092e\u0926","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

55 quintals of five lakh rupees recovered Updated Mon, 27 May 2019 12:28 AM IST