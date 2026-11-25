विज्ञापन

विभागीय सूत्रों के अनुसार यदि बेसिक शिक्षा सचिव से हरी झंडी मिलती है तो करीब 2700 शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। अनुमति न मिलने की स्थिति में लगभग 1900 शिक्षकों की ही पदोन्नति हो पाएगी। वहीं जूनियर हाईस्कूल स्तर की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर भी बेसिक शिक्षा सचिव से स्पष्ट मार्गदर्शन मांगा गया है। गौरतलब है कि पूरी पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर पहले शिक्षक संगठनों ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं जिसके बाद विभागीय स्तर पर स्थिति की समीक्षा और आंकड़ों के मिलान का काम तेज किया गया है।विभाग के करीब नौ हजार में से लगभग तीन हजार शिक्षकों को इस चरण में पदोन्नति का लाभ प्रस्तावित है। अगर जूनियर वर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति पहले हो जाती है तो पद रिक्त होने पर जिले में प्राथमिक स्तर से शिक्षकों को अधिक लाभ मिल जाएगा। बीएसए प्रभात मिश्र ने बताया कि प्रक्रिया चल रही है। सचिव के मार्गदर्शन के अनुसार ही प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।