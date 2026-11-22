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धौलाना। बच्चों के बीच हुई कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि तीन युवकों ने महिला और एक युवक पर लाठी-डंडों तथा लोहे के सरिये से हमला कर दिया। मारपीट में दोनों घायल हो गए। पीडि़त पक्ष ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के गांव जौला निवासी शमशाद 20 नवंबर को पत्नी दिलजहां और बच्चों के साथ शेखपुर खिचरा स्थित अपनी ससुराल के मोहल्ला जटवाड़ा आया था। इसी दौरान बच्चों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि पड़ोसी सद्दाम ने नाजिम के साथ मारपीट कर दी। बीच-बचाव करने पहुंची दिलजहां के साथ भी अभद्रता और मारपीट की गई।आरोप है कि सद्दाम ने अपने भाई सरफराज और सलमान को बुला लिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर दिलजहां और नाजिम पर लाठी-डंडों और सरिये से हमला कर दिया। दोनों को चोटें आईं। शमशाद ने घायलों को धौलाना थाने पहुंचाया। पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा।सीओ पिलखुवा मुनीश चंद्र ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।