Hapur News: एमजीआर औद्योगिक क्षेत्र की बदहाली का मुद्दा बैठक में गूंजा
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:55 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
हापुड़। मसूरी-गुलावठी रोड स्थित एमजीआर औद्योगिक क्षेत्र में सड़क और नालियों का निर्माण अधूरा होने से उद्यमियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। इसके अलावा सड़क किनारे खड़ंजा निर्माण, स्ट्रीट लाइट लगाने, ईएसआई डिस्पेंसरी स्थापित करने और खिचरा-हसनपुर रोड के चौड़ीकरण की मांग भी उठाई गई। उद्यमियों ने इन समस्याओं को सीडीओ श्रुति शर्मा के सामने प्रमुखता से रखा।
जिला मुख्यालय स्थित सभागार में सीडीओ श्रुति शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधुओं की बैठक आयोजित हुई। इसमें एमजीआर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल व्यवस्थाओं और लंबित विकास कार्यों का मुद्दा उठाया।
एसोसिएशन के उपाध्यक्ष धीरज कुमार तोमर ने एमजीआर रोड पर सड़क और नाली निर्माण कार्य में हो रही देरी की समस्या रखी। इस पर सीडीओ ने अपनी पूरी टीम के साथ आगामी सप्ताह में औद्योगिक क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने का आश्वासन दिया। साथ ही संबंधित ठेकेदार को लंबित कार्य पूरा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया।
विज्ञापन
महासचिव बबलू चौधरी ने मसूरी से औद्योगिक नहर की पटरी तक सड़क के दोनों ओर खड़ंजा निर्माण और स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग की। इन कार्यों को जिला पंचायत से कराने की मांग रखी गई। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में ईएसआई डिस्पेंसरी की स्थापना, खिचरा-हसनपुर रोड का चौड़ीकरण और देसी शराब की कैंटीन को औद्योगिक क्षेत्र से अन्य स्थान पर शिफ्ट कराने की मांग भी उठाई।
वहीं, एसोसिएशन के संस्थापक एके गुप्ता ने गांव चौना के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र की जल निकासी और रुके हुए नाले का निर्माण कराकर उसे पक्का कराने का मुद्दा उठाया। सीडीओ ने उद्यमियों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया।
विज्ञापन
जिला मुख्यालय स्थित सभागार में सीडीओ श्रुति शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधुओं की बैठक आयोजित हुई। इसमें एमजीआर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल व्यवस्थाओं और लंबित विकास कार्यों का मुद्दा उठाया।
विज्ञापन
एसोसिएशन के उपाध्यक्ष धीरज कुमार तोमर ने एमजीआर रोड पर सड़क और नाली निर्माण कार्य में हो रही देरी की समस्या रखी। इस पर सीडीओ ने अपनी पूरी टीम के साथ आगामी सप्ताह में औद्योगिक क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने का आश्वासन दिया। साथ ही संबंधित ठेकेदार को लंबित कार्य पूरा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया।
विज्ञापन
महासचिव बबलू चौधरी ने मसूरी से औद्योगिक नहर की पटरी तक सड़क के दोनों ओर खड़ंजा निर्माण और स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग की। इन कार्यों को जिला पंचायत से कराने की मांग रखी गई। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में ईएसआई डिस्पेंसरी की स्थापना, खिचरा-हसनपुर रोड का चौड़ीकरण और देसी शराब की कैंटीन को औद्योगिक क्षेत्र से अन्य स्थान पर शिफ्ट कराने की मांग भी उठाई।
वहीं, एसोसिएशन के संस्थापक एके गुप्ता ने गांव चौना के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र की जल निकासी और रुके हुए नाले का निर्माण कराकर उसे पक्का कराने का मुद्दा उठाया। सीडीओ ने उद्यमियों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया।