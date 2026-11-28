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जिला मुख्यालय स्थित सभागार में सीडीओ श्रुति शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधुओं की बैठक आयोजित हुई। इसमें एमजीआर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल व्यवस्थाओं और लंबित विकास कार्यों का मुद्दा उठाया।एसोसिएशन के उपाध्यक्ष धीरज कुमार तोमर ने एमजीआर रोड पर सड़क और नाली निर्माण कार्य में हो रही देरी की समस्या रखी। इस पर सीडीओ ने अपनी पूरी टीम के साथ आगामी सप्ताह में औद्योगिक क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने का आश्वासन दिया। साथ ही संबंधित ठेकेदार को लंबित कार्य पूरा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया।महासचिव बबलू चौधरी ने मसूरी से औद्योगिक नहर की पटरी तक सड़क के दोनों ओर खड़ंजा निर्माण और स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग की। इन कार्यों को जिला पंचायत से कराने की मांग रखी गई। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में ईएसआई डिस्पेंसरी की स्थापना, खिचरा-हसनपुर रोड का चौड़ीकरण और देसी शराब की कैंटीन को औद्योगिक क्षेत्र से अन्य स्थान पर शिफ्ट कराने की मांग भी उठाई।वहीं, एसोसिएशन के संस्थापक एके गुप्ता ने गांव चौना के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र की जल निकासी और रुके हुए नाले का निर्माण कराकर उसे पक्का कराने का मुद्दा उठाया। सीडीओ ने उद्यमियों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया।