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मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के साथ ही कूड़े का ढेर भी तेजी से बढ़ता है। ऐसे में सफाई कर्मचारी सुबह से लेकर देर रात तक घाटों, सड़कों, बाजारों, शिविरों और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई में जुटे रहते हैं। कहीं झाड़ू लगाई जा रही है तो कहीं कूड़ा एकत्र कर निर्धारित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। घाटों पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के जाने के बाद भी सफाई का सिलसिला जारी रहता है। मेले में जगह-जगह तैनात सफाईकर्मी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को गंदगी का सामना न करना पड़े। भीड़ के बीच काम करना, लगातार कूड़ा उठाना और सार्वजनिक स्थलों को साफ रखना उनके रोजमर्रा के काम का हिस्सा बन गया है। मेला अधिकारी श्रीराम यादव का कहना है कि टीम को निर्देश दिए गए हैं। तीन शिफ्ट में सफाई चल रही है। चारों तरफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने में सफाई कर्मियों का बड़ा सहयोग है।

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गढ़मुक्तेश्वर। कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले में चारों ओर रोशनी, साज-सज्जा और श्रद्धालुओं की चहल-पहल दिखाई दे रही है। मेले की इस चमक-दमक के पीछे पांच सौ से अधिक सफाई कर्मियों की दिन-रात की मेहनत भी अहम भूमिका निभा रही है। लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच मेला स्थल को स्वच्छ बनाए रखना सफाई कर्मचारियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।