Hapur News: एक करोड़ से 10 गांवों में होगा डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं और स्थलों का सुंदरीकरण
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:53 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:53 PM IST
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हापुड़। भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं और उनसे जुड़े स्थलों को आकर्षक बनाने के लिए विधानसभा क्षेत्र हापुड़ में एक करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। डॉ. बीआर आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के अंतर्गत क्षेत्र के 10 गांवों व ग्राम पंचायतों में सुंदरीकरण का कार्य कराया जाएगा। सदर विधायक विजयपाल आढ़ती ने ग्राम नली हुसैनपुर में योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।
गांव नली हुसैनपुर में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में विधायक ने बताया कि योजना का उद्देश्य बाबा साहब की प्रतिमाओं व स्थलों का सुंदरीकरण कराना और उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाना है। इसके तहत ग्राम नली हुसैनपुर, ग्राम पंचायत परी नगर सूदना, टियाला, हाफिजपुर उबारपुर, हसनपुर, जसरूपनगर गोयना, नूरपुर मढ़ैया, बछलौता, बड़ौदा सिहानी और असौड़ा में विकास कार्य कराए जा रहे हैं।
विधायक ने कहा कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन सामाजिक समानता, शिक्षा, अधिकारों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनके विचार आज भी समाज को समानता और भाईचारे का संदेश देते हैं। महापुरुषों का सम्मान करना और उनके आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ महापुरुषों के सम्मान से जुड़े कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष कपिल सिंघल, मनोज मुखिया, पप्पू, भूदेव, ईश्वर देव, कंचन जाटव और अजय भास्कर आदि मौजूद रहे।
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गांव नली हुसैनपुर में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में विधायक ने बताया कि योजना का उद्देश्य बाबा साहब की प्रतिमाओं व स्थलों का सुंदरीकरण कराना और उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाना है। इसके तहत ग्राम नली हुसैनपुर, ग्राम पंचायत परी नगर सूदना, टियाला, हाफिजपुर उबारपुर, हसनपुर, जसरूपनगर गोयना, नूरपुर मढ़ैया, बछलौता, बड़ौदा सिहानी और असौड़ा में विकास कार्य कराए जा रहे हैं।
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विधायक ने कहा कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन सामाजिक समानता, शिक्षा, अधिकारों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनके विचार आज भी समाज को समानता और भाईचारे का संदेश देते हैं। महापुरुषों का सम्मान करना और उनके आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ महापुरुषों के सम्मान से जुड़े कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष कपिल सिंघल, मनोज मुखिया, पप्पू, भूदेव, ईश्वर देव, कंचन जाटव और अजय भास्कर आदि मौजूद रहे।
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