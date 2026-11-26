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गांव नली हुसैनपुर में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में विधायक ने बताया कि योजना का उद्देश्य बाबा साहब की प्रतिमाओं व स्थलों का सुंदरीकरण कराना और उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाना है। इसके तहत ग्राम नली हुसैनपुर, ग्राम पंचायत परी नगर सूदना, टियाला, हाफिजपुर उबारपुर, हसनपुर, जसरूपनगर गोयना, नूरपुर मढ़ैया, बछलौता, बड़ौदा सिहानी और असौड़ा में विकास कार्य कराए जा रहे हैं।विधायक ने कहा कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन सामाजिक समानता, शिक्षा, अधिकारों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनके विचार आज भी समाज को समानता और भाईचारे का संदेश देते हैं। महापुरुषों का सम्मान करना और उनके आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ महापुरुषों के सम्मान से जुड़े कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष कपिल सिंघल, मनोज मुखिया, पप्पू, भूदेव, ईश्वर देव, कंचन जाटव और अजय भास्कर आदि मौजूद रहे।