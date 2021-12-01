विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

केसी त्यागी ने कहा कि इस बार चौधरी चरण सिंह की 125वीं जयंती ऐतिहासिक होगी। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को आमंत्रण दिया है। 23 दिसंबर को नूरपुर में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माल्यार्पण करेंगे।उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर से एक साल तक सभी स्कूल-कॉलेजों में प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश व केंद्र की सरकारें भी कई गतिविधियां आयोजित कराएंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती पुत्र स्व. चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के सम्मान से नवाजकर हापुड़ को बड़ा सम्मान दिया है। इसके लिए 23 दिसंबर को आभार सभा होगी।यह रैली बाबूगढ़ में एचपीडीए की प्रस्तावित हरिपुर आवासीय योजना वाले स्थल पर हो सकती है। नूरपुर में प्रतिमा स्थल का भी नवीनीकरण और विस्तार किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान पर्यटन विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।इस मौके पर पूर्व मंत्री अशोक यादव, सुरेंद्र त्यागी, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह बिड्डी, भाजपा जिलाध्यक्ष कविता माधरे, विधायक हरेंद्र तेवतिया, मोहन सिंह, अजयवीर सिंह, श्यामेंद्र त्यागी, मदन सैनी, सचिन एसएम, रणवीर दहिया, रामपाल चौधरी, रविंद्र प्रधान, सुरेंद्र त्यागी, बिजेंद्र, कृपाल सिंह मौजूद रहे।केसी त्यागी ने आगामी चुनाव को एनडीए गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिम से होकर ही लखनऊ की डगर पूरी होती है। इस बार 100 से अधिक विधायक हम जिताकर विधानसभा भेजेंगे।