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जनपद मेरठ के शास्त्रीनगर के निकट प्रवेश विहार कॉलोनी निवासी ओमप्रकाश के बेटे ब्रह्मपाल 25 नवंबर को अपने परिवार के साथ जिला संभल के थाना बहजोई क्षेत्र के गांव इस्लामनगर जडेरा में अपने साले प्रदीप की शादी में शामिल होने गए थे। 27 नवंबर की सुबह वह अपने बेटे निशांत के साथ बाइक से मेरठ स्थित घर लौट रहे थे। इसी दौरान सिंभावली क्षेत्र में गांव हिम्मतपुर के सामने गंगा एक्सप्रेसवे पर सडक़ किनारे खड़ी कार से उनकी बाइक टकरा गई।हादसे में पिता-पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए सिखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। वहां चिकित्सकों ने ब्रह्मपाल सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि निशांत का उपचार शुरू कर दिया गया। ब्रह्मपाल मेरठ में एक निजी कंपनी में नौकरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं। हादसे में उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।सीओ राहुल यादव ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच कराई जा रही है।