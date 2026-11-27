Hapur News: नो-पार्किंग में खड़ी कार से टकराई बाइक, पिता की मौत, बेटा घायल
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:39 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:39 PM IST
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सिंभावली। क्षेत्र के गांव हिम्मतपुर के सामने गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को नो-पार्किंग क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी कार से बाइक टकरा गई। हादसे में ब्रह्मपाल सिंह (45) और उनके पुत्र निशांत गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएचसी पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने ब्रह्मपाल सिंह को मृत घोषित कर दिया। घायल बेटे का अस्पताल में उपचार चल रहा है।
जनपद मेरठ के शास्त्रीनगर के निकट प्रवेश विहार कॉलोनी निवासी ओमप्रकाश के बेटे ब्रह्मपाल 25 नवंबर को अपने परिवार के साथ जिला संभल के थाना बहजोई क्षेत्र के गांव इस्लामनगर जडेरा में अपने साले प्रदीप की शादी में शामिल होने गए थे। 27 नवंबर की सुबह वह अपने बेटे निशांत के साथ बाइक से मेरठ स्थित घर लौट रहे थे। इसी दौरान सिंभावली क्षेत्र में गांव हिम्मतपुर के सामने गंगा एक्सप्रेसवे पर सडक़ किनारे खड़ी कार से उनकी बाइक टकरा गई।
हादसे में पिता-पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए सिखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। वहां चिकित्सकों ने ब्रह्मपाल सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि निशांत का उपचार शुरू कर दिया गया। ब्रह्मपाल मेरठ में एक निजी कंपनी में नौकरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं। हादसे में उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
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सीओ राहुल यादव ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच कराई जा रही है।
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जनपद मेरठ के शास्त्रीनगर के निकट प्रवेश विहार कॉलोनी निवासी ओमप्रकाश के बेटे ब्रह्मपाल 25 नवंबर को अपने परिवार के साथ जिला संभल के थाना बहजोई क्षेत्र के गांव इस्लामनगर जडेरा में अपने साले प्रदीप की शादी में शामिल होने गए थे। 27 नवंबर की सुबह वह अपने बेटे निशांत के साथ बाइक से मेरठ स्थित घर लौट रहे थे। इसी दौरान सिंभावली क्षेत्र में गांव हिम्मतपुर के सामने गंगा एक्सप्रेसवे पर सडक़ किनारे खड़ी कार से उनकी बाइक टकरा गई।
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हादसे में पिता-पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए सिखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। वहां चिकित्सकों ने ब्रह्मपाल सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि निशांत का उपचार शुरू कर दिया गया। ब्रह्मपाल मेरठ में एक निजी कंपनी में नौकरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं। हादसे में उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
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सीओ राहुल यादव ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच कराई जा रही है।