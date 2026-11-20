विज्ञापन

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-हत्यारोपी ने साड़ी जलाकर पहचान छिपाने का किया प्रयाससंवाद न्यूज एजेंसीराठ(हमीरपुर)। मझगवां क्षेत्र के गिरवर गांव के पास जंगल में बृहस्पतिवार रात अज्ञात महिला का सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर अपर एसपी अरविंद कुमार, सीओ फोर्स समेत मौके पर पहुंचे। रात भर तलाश के बाद शुक्रवार सुबह करीब 250 मीटर दूर महिला का कटा हुआ सिर पड़ा मिला। साक्ष्य संकलन के लिए डॉग स्क्वॉयड और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास पता किया हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया।कैंथा गांव के चरवाहे नरेना पाल जंगलों से जानवर लेकर वापस लौट रहा था, इसी दौरान गिरवर गांव के पास एक महिला की सिर कटी लाश पड़ी देखी। शव पर सिर्फ ब्लाउज और नीचे का पेटीकोट था। गर्दन और साड़ी गायब थी। कुछ देर में यह बात आग की तरह गांव में फैल गई। ग्रामीणों के जुटने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर सीओ राजीव प्रताप सिंह, मझगवां थानाध्यक्ष राकेश कुमार मौर्य फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। आसपास सर्च अभियान चलाया, लेकिन सिर का कुछ पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह डॉग स्क्वायड और फील्ड यूनिट टीम भी पहुंच गई।खोजी श्वान सूंघता हुआ झाड़ियों के पास पहुंचा तो वहां महिला का कटा सिर बरामद हुआ।शरीर पर पूरे गहने, चप्पल भी आसपास रखी मिलीं-शुक्रवार सुबह फोरेंसिक और डॉग स्क्वॉयड की उपस्थिति में पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो धड़ से दस मीटर की दूरी पर महिला की चप्पल मिलीं। दोनों आसपास ही पड़ी हुई थीं। मानो उसने स्वयं उतारीं हों। यही नहीं करीब दो सौ मीटर पर सिर से उखाड़े गए महिला के बाल, 230 मीटर पर उसकी जली हुई साड़ी और 250 मीटर दूर नदी किनारे झाड़ियों में सिर मिला। महिला के शरीर पर मंगलसूत्र, बिछिया, तोड़ियां और पायल मिली हैं।कहीं दुष्कर्म के बाद तो नहीं हुई हत्या-शव को देखने से महिला की उम्र 35-38 वर्ष की लग रही है। महिला के शव के पास उसकी काले रंग की साड़ी जली हुई मिली है। हालांकि संघर्ष के निशान नहीं हैं। हालांकि आशंका यह भी है कि कहीं दुष्कर्म के बाद तो हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया गया। पुलिस ने शिनाख्त न होने पर शव को मोर्चरी में रखवाया है, पैनल से पोस्टमार्टम के साथ स्लाइड भी बनवाए जाने की तैयारी है।शव करीब तीन से चार दिन पुराना बताया जा रहा है। सीओ राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि चौकीदार सुरेंद्र अनुरागी के शिकायती पत्र पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। महिला की पहचान और वारदात के खुलासे के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं।बाल उखाड़ने में सिर की खाल तक अलग हो गई-धड़ से ढाई सौ कदम दूर मिला सिर हत्यारों की बर्बरता की कहानी बयां कर रहा है। किसी धारदार हथियार से बेरहमी से सिर को धड़ से अलग किया गया। महिला के बाल नोच कर उखाड़े गए जिससे सिर की खाल भी उखड़ गई। महिला के चेहरे पर भी खाल नहीं मिली। हालांकि दांत व आंखें सही सलामत मिलीं। सिर की वीभत्स स्थिति देख एक बारगी पुलिसकर्मी भी सिहर उठे। सिर व धड़ की स्थिति को देख एक से अधिक हत्यारोपी होने की आशंका जताई जा रही है।चार दिन से थी शव मिलने की सुगबुगाहटग्रामीणों ने अनुसार मंगलवार को ही कुछ ग्रामीणों को जगल में शव पड़े होने की जानकारी हो गई थी। चार दिन तक गांव में इस बात की सुगबुगाहट चलती रही। ग्रामीणों ने पुलिस की पूंछतांछ के डर से किसी को जानकारी नहीं दी। बृहस्पतिवार को हिम्मत जुटाकर चरवाहे नरैना पाल ने गांव के युवकों को जानकारी दी। जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। करीब चार दिन तक जंगल में पड़े रहने से धड़ बुरी तरह से सड़ गया था। ग्रामीणों के अनुसार इस जंगल में पहले भी शव मिल चुके हैं।तंत्रक्रिया में हत्या की आशंका जता रही पुलिसघटना स्थल से करीब तीन सौ मीटर दूर बिरमा नदी की तलहटी में मंदिर हैं। जहां शव मिला वहां पैदल अथवा बाइक से ही पहुंचा जा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि महिला को मंदिर के बहाने वहां लाया गया। जहां महिला की जली हुई साड़ी मिली वहीं शराब के खाली पाउच भी पड़े मिले। पुलिस तंत्र मंत्र सहित सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। वहीं शव के शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है।जंगल में महिला की सिर कटी लाश मिली है, फोरेंसिक टीम के साक्ष्य संकलन के बाद शव को मोर्चरी भिजवाया गया है। खुलासे के लिए एसओजी के अलावा सर्विलांस टीम को लगाया गया है। ह्त्यारोपियों की तलाश की जा रही है।अरविंद कुमार, अपर एसपी