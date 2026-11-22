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इस दौरान विभिन्न बूथों पर बीएलओ के साथ भाजपा के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) भी लोगों की मदद करते नजर आए। बूथों पर पहुंचने वाले लोगों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 169 से 178 तक के सुपरवाइजर रवि पाल सिंह ने बताया कि उनके क्षेत्र के बूथों पर फार्म-6 के 30, फार्म-7 के तीन और फार्म-8 के 228 आवेदन प्राप्त हुए। इसी तरह बूथ संख्या 189 से 198 तक के सुपरवाइजर रामरूप साहू ने बताया कि उनके क्षेत्र में फार्म-6 के 32, फार्म-7 के तीन और फार्म-8 के पांच आवेदन प्राप्त हुए।

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भरुआ सुमेरपुर। अमर उजाला में रविवार को प्रचार-प्रसार के अभाव में बूथों पर सन्नाटा शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद निर्वाचन विभाग सक्रिय हो गया। रविवार सुबह से ही ग्रामीण क्षेत्रों में डुग्गी पिटवाकर लोगों को मतदाता बनने के लिए बूथों पर पहुंचने की अपील की गई।