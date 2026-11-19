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दोपहर में करीब ढाई बजे नसीम अहमद कुरैशी, कमरुद्दीन उर्फ काली कुरैशी, कसौड़ा निवासी खालिक मेंबर व 10 अज्ञात लोग पैलेस के रूम में बेडशीट पर बैठकर गोश्त, जुआ व शराब की पार्टी कर रहे थे। उन्होंने बेडशीट अलग करने या अन्य जगह बैठकर मीट खाने को कहा। आरोप लगाया कि सभी लोगों ने उन्हें व डुमरियापुरा मोहल्ला सैना रोड निवासी मुनीम प्रीतम सिंह अहिरवार के साथ लात, घूसों व बेल्टों से मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां दीं। आरोप है कि पैलेस में रखे सामान में तोड़फोड़ कर जान से मारने की धमकी दी है। कोतवाल दीपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।ट्रैक्टर से टक्कर मारकर घायल करने का आरोपगोहांड। चिकासी थाने के मंगरौठ गांव निवासी जीतेंद्र कुमार उर्फ केशव ने बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि बुधवार शाम उनकी पत्नी गीता देवी (22) छप्पर में बंधी गाय को चारा डाल रही थीं तभी गांव के पप्पू उर्फ देवेंद्र ने ट्रैक्टर से छप्पर में टक्कर मार दी। बताया कि हादसे में उनकी पत्नी व गाय को चोटें आईं हैं। वहीं छप्पर भी क्षतिग्रस्त हो गया। पत्नी ने विरोध किया तो गालीगलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए ट्रैक्टर को वहीं छोड़कर भाग गया। चिकासी थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है।