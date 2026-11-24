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विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री लवलेश तिवारी, पवन तिवारी आदि ने बताया कि ग्राम पंचायत बिलरही की गोशाला के पीछे मृत गोवंश और उनके अवशेष पड़े थे। ग्राम पंचायत की ओर से अवशेषों को दफनाने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान वह वहां पहुंच गए और वीडियो बनाने लगे। इस पर गोशाला में काम करने वाले कर्मचारियों ने आपत्ति जताई। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। इसमें दोनों को चोटें आईं।घटना की जानकारी मिलते ही अन्य कार्यकर्ता भी पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग पर धरना शुरू कर दिया। सूचना पर एसडीएम शिवध्यान पांडेय, सीओ रविकांत गोंड, तहसीलदार अंकित अवस्थी व श्रीनगर पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने स्थिति संभालते हुए मृत गोवंश को दफन कराया। इसके बाद अधिकारियों ने धरने पर बैठे पदाधिकारियों से वार्ता की, लेकिन वे रिपोर्ट दर्ज होने तक धरना समाप्त करने को तैयार नहीं हुए। उधर, सीओ ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है।