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लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय निर्माण खंड की देखरेख में कार्यदायी संस्था साईं इंफ्रा ने इस सड़क का निर्माण कराया था। नियम के तहत संस्था को वर्ष 2028 तक इसके संरक्षण की जिम्मेदारी निभानी है जिसके लिए 8.76 लाख रुपये का अलग बजट भी आवंटित है। इसके बावजूद मरम्मत नहीं कराई जा रही है।ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के दौरान ही घटिया सामग्री के इस्तेमाल से सड़क टूटने लगी थी जिसे उस समय लीपापोती कर छिपा दिया गया था। अब सड़क पर जगह-जगह बड़े गड्ढे हो गए हैंं। ग्रामीणों ने विभाग से तत्काल पैचवर्क कराकर सड़क को गड्ढामुक्त कराने की मांग की है।