Hamirpur News: 77.43 लाख रुपये से बनी सुमेरपुर-मवईजार सड़क पर जगह-जगह हो गए गड्ढे
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:49 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:49 PM IST
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भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 77.43 लाख रुपये की लागत से बनी 14.3 किलोमीटर लंबी सुमेरपुर-मवईजार सड़क तीन साल में ही उखड़कर गड्ढों में तब्दील हो गई है। मरम्मत न होने से इस मार्ग पर सफर करना ग्रामीणों और वाहन चालकों के लिए दुश्वार हो गया है।
लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय निर्माण खंड की देखरेख में कार्यदायी संस्था साईं इंफ्रा ने इस सड़क का निर्माण कराया था। नियम के तहत संस्था को वर्ष 2028 तक इसके संरक्षण की जिम्मेदारी निभानी है जिसके लिए 8.76 लाख रुपये का अलग बजट भी आवंटित है। इसके बावजूद मरम्मत नहीं कराई जा रही है।
ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के दौरान ही घटिया सामग्री के इस्तेमाल से सड़क टूटने लगी थी जिसे उस समय लीपापोती कर छिपा दिया गया था। अब सड़क पर जगह-जगह बड़े गड्ढे हो गए हैंं। ग्रामीणों ने विभाग से तत्काल पैचवर्क कराकर सड़क को गड्ढामुक्त कराने की मांग की है।
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लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय निर्माण खंड की देखरेख में कार्यदायी संस्था साईं इंफ्रा ने इस सड़क का निर्माण कराया था। नियम के तहत संस्था को वर्ष 2028 तक इसके संरक्षण की जिम्मेदारी निभानी है जिसके लिए 8.76 लाख रुपये का अलग बजट भी आवंटित है। इसके बावजूद मरम्मत नहीं कराई जा रही है।
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ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के दौरान ही घटिया सामग्री के इस्तेमाल से सड़क टूटने लगी थी जिसे उस समय लीपापोती कर छिपा दिया गया था। अब सड़क पर जगह-जगह बड़े गड्ढे हो गए हैंं। ग्रामीणों ने विभाग से तत्काल पैचवर्क कराकर सड़क को गड्ढामुक्त कराने की मांग की है।
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