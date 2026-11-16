Hamirpur News: फूलों की होली से भक्तिमय हुआ पंडाल, भस्मासुर वध का मंचन

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गहरौली। पांच दिवसीय दीपावली महोत्सव के तहत आयोजित दो दिवसीय रासलीला में वृंदावन के कलाकारों ने राधा-कृष्ण की फूलों की होली और भस्मासुर वध की लीला का मंचन किया। मनोहारी प्रस्तुतियां देख श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए। राधा-कृष्ण के स्वरूपों ने मंच पर फूलों की होली खेली तो पूरा पंडाल भक्ति और उल्लास से भर गया। दर्शकों ने भी पुष्पवर्षा कर स्वरूपों का स्वागत किया। इसके बाद भस्मासुर वध की लीला का जीवंत मंचन कर कलाकारों ने दर्शकों की सराहना बटोरी। इस दौरान यतेंद्र राजपूत, अजय कुमार राजपूत, अवधेश त्रिपाठी और देवेंद्र भोला उपस्थित रहे। (संवाद)