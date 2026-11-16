Hamirpur News: उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का हुआ समापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस दौरान घाट पर छठी मैया के जयकारों और पारंपरिक गीतों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। पूजा के बाद व्रती महिलाओं ने प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण किया। महापर्व के समापन पर घाट पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेंद्र शिवहरे ने श्रद्धालुओं को फल वितरित कर सभी को पर्व की बधाई दी। इस मौके पर ईओ दिनेश चंद्र आर्य, लेखपाल अशोक कुमार व महेंद्र कुमार मौजूद रहे।व्रत करने से मन को मिलती है शांतिव्रती महिला शालू सिंह ने बताया कि छठ पर्व उनके परिवार की आस्था और परंपरा से जुड़ा है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करने से मन को शांति मिलती है।परिवार को एक सूत्र में बांधेने का पर्वव्रती महिला करिश्मा सोनकर ने कहा कि छठी मैया और भगवान सूर्य से परिवार की खुशहाली, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और पति की लंबी उम्र की कामना की है। यह पर्व परिवार को एक सूत्र में बांधने और आपसी प्रेम बढ़ाने का संदेश देता है।