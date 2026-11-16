Hamirpur News: उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का हुआ समापन
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:21 PM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:21 PM IST
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भरुआ सुमेरपुर। लोक आस्था का चार दिवसीय छठ महापर्व सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ श्रद्धा और उल्लास पूर्वक संपन्न हो गया। कस्बे के श्री गायत्री तपोभूमि परिसर स्थित गायत्री गंगा घाट पर सुबह से ही व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। व्रती महिलाओं ने जल में खड़े होकर भगवान सूर्य की आराधना की और दूध एवं जल से अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की खुशहाली तथा पति की दीर्घायु की कामना की।
इस दौरान घाट पर छठी मैया के जयकारों और पारंपरिक गीतों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। पूजा के बाद व्रती महिलाओं ने प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण किया। महापर्व के समापन पर घाट पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेंद्र शिवहरे ने श्रद्धालुओं को फल वितरित कर सभी को पर्व की बधाई दी। इस मौके पर ईओ दिनेश चंद्र आर्य, लेखपाल अशोक कुमार व महेंद्र कुमार मौजूद रहे।
व्रत करने से मन को मिलती है शांति
व्रती महिला शालू सिंह ने बताया कि छठ पर्व उनके परिवार की आस्था और परंपरा से जुड़ा है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करने से मन को शांति मिलती है।
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परिवार को एक सूत्र में बांधेने का पर्व
व्रती महिला करिश्मा सोनकर ने कहा कि छठी मैया और भगवान सूर्य से परिवार की खुशहाली, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और पति की लंबी उम्र की कामना की है। यह पर्व परिवार को एक सूत्र में बांधने और आपसी प्रेम बढ़ाने का संदेश देता है।
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इस दौरान घाट पर छठी मैया के जयकारों और पारंपरिक गीतों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। पूजा के बाद व्रती महिलाओं ने प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण किया। महापर्व के समापन पर घाट पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेंद्र शिवहरे ने श्रद्धालुओं को फल वितरित कर सभी को पर्व की बधाई दी। इस मौके पर ईओ दिनेश चंद्र आर्य, लेखपाल अशोक कुमार व महेंद्र कुमार मौजूद रहे।
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व्रत करने से मन को मिलती है शांति
व्रती महिला शालू सिंह ने बताया कि छठ पर्व उनके परिवार की आस्था और परंपरा से जुड़ा है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करने से मन को शांति मिलती है।
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परिवार को एक सूत्र में बांधेने का पर्व
व्रती महिला करिश्मा सोनकर ने कहा कि छठी मैया और भगवान सूर्य से परिवार की खुशहाली, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और पति की लंबी उम्र की कामना की है। यह पर्व परिवार को एक सूत्र में बांधने और आपसी प्रेम बढ़ाने का संदेश देता है।