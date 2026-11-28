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इसके बाद आयुक्त ने राठ स्थित एग्री जंक्शन और कृषि केंद्र बीज भंडार का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने खाद-बीज वितरण की व्यवस्था परखते हुए किसानों को निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। खाद के साथ अन्य सामग्री की टैगिंग, कालाबाजारी और अधिक मूल्य वसूली पर रोक लगाने को कहा। आयुक्त ने मंडी स्थित धान क्रय केंद्र और पीसीएफ केंद्र का भी निरीक्षण किया। किसानों से धान खरीद और भुगतान की जानकारी ली। उन्होंने समर्थन मूल्य पर पारदर्शी खरीद और किसानों को समय से भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीसीएफ केंद्र पर एनपीके, यूरिया और डीएपी उपलब्ध मिले।उधर, जिलाधिकारी अशोक कुमार ने थाना समाधान दिवस पर मझगवां थाने में जनशिकायतें सुनीं। उन्होंने भूमि विवाद, अवैध कब्जे और एंटी भूमाफिया से जुड़े मामलों में पुलिस-राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर निष्पक्ष जांच और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने और सम्मानजनक व्यवहार करने पर जोर दिया।