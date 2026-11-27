विज्ञापन



शोर मचाने के बाद चालक ने बस रोकी, जिसके बाद यात्री एक-दूसरे को धक्का देते हुए केबिन से कूदे और नीचे उतरे। गनीमत रही कि समय रहते बस रुक गई और बड़ा हादसा टल गया। यात्रियों ने बस में आगे सफर करने से इनकार कर दिया। देर रात दूसरी बस की व्यवस्था होने पर सभी को दिल्ली-नोएडा रवाना किया गया। विज्ञापन



एआरटीओ प्रशासन प्रवीण सिंह ने बताया कि यह तीन सीटर स्लीपर बस थी, जो अलीगढ़ में दर्ज है। इसका परमिट 2025-26 तक था। शॉर्ट सर्किट होने से समस्या हुई थी। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। शोर मचाने के बाद चालक ने बस रोकी, जिसके बाद यात्री एक-दूसरे को धक्का देते हुए केबिन से कूदे और नीचे उतरे। गनीमत रही कि समय रहते बस रुक गई और बड़ा हादसा टल गया। यात्रियों ने बस में आगे सफर करने से इनकार कर दिया। देर रात दूसरी बस की व्यवस्था होने पर सभी को दिल्ली-नोएडा रवाना किया गया।एआरटीओ प्रशासन प्रवीण सिंह ने बताया कि यह तीन सीटर स्लीपर बस थी, जो अलीगढ़ में दर्ज है। इसका परमिट 2025-26 तक था। शॉर्ट सर्किट होने से समस्या हुई थी। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।

विज्ञापन

विज्ञापन

हमीरपुर। मौदहा से नोएडा जा रही करीब 40 यात्रियों से भरी बरसाना ट्रेवल्स की डबल डेकर स्लीपर बस बुधवार रात चलते-चलते लाक्षागृह बनने से बच गई। हमीरपुर में ईदगाह के पास अचानक शॉर्ट सर्किट से बस के अंदर धुआं भरने लगा। देखते ही देखते यात्रियों के बीच चीख-पुकार और भगदड़ मच गई। एसी बस के शीशे बंद होने और इमरजेंसी गेट नजर नहीं आने से यात्रियों की सांसें अटक गईं।