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राठ (हमीरपुर)। जिले में कुछ समय के दौरान हुई तीन सनसनीखेज वारदात से अब तक पर्दा नहीं उठ सका है। यह पुलिस की जांच प्रणाली और कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है। पीड़ित न्याय के लिए थाने से लेकर पुलिस अधिकारियों और मुख्यमंत्री कार्यालय तक गुहार लगा चुके हैं, जबकि नतीजा सिफर रहा है। अपराधी और हत्या की साजिश रचने वालों का राज अब भी बरकरार है। केयर टेकर हत्याकांड, महिला की सिर कटी लाश का मिलना और किशोरी की हत्या शामिल हैं।केयर टेकर के हत्यारों का नहीं लगा सुरागजरिया थानाक्षेत्र के बौखर गांव में 21 सितंबर 2025 की रात डिप्टी जेलर की चाची शीलारानी उर्फ ललिता (55) की घर में बंधक बनाकर हत्या कर दी गई थी। वह ग्राम पंचायत के सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर थीं। पति नंदराम राजपूत चित्रकूट गए थे। जरिया पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बेटी पूजा थानाध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई बार हत्याकांड के खुलासे की मांग कर चुकी हैं।17 माह बीतने पर भी शिनाख्त नहींसात जून 2025 को जरिया थानाक्षेत्र के अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के कछवाकलां वीरा लिंक मार्ग के बीच बंबी में भरे पानी में किशोरी मृत अवस्था में मिली थी। दूसरे दिन मुस्करा थानाक्षेत्र के बिहुनी खुर्द गांव निवासी व्यक्ति ने पहचान 17 वर्षीय बेटी के रूप में की। बताया कि बेटी को 13 मई को गांव का युवक ले गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा सुरक्षित रखा गया। 17 जून को थानाध्यक्ष मयंक चंदेल को युवती गोहांड कस्बे में जीवित मिली। 17 माह बीतने के बावजूद आज तक पुलिस शव की शिनाख्त नहीं करा सकी।सात दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली19 नवंबर की रात मझगवां थाने के गिरवर गांव के जंगल में महिला का सिर कटा शव मिला था। पुलिस को घटनास्थल से करीब 250 मीटर दूर सिर भी बरामद हुआ। 23 नवंबर को डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम कराया, जिसकी रिपोर्ट में महिला के सात माह की गर्भवती होने की पुष्टि हुई। घटना के सात दिन बाद कई टीमें गठित होने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है।