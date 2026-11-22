Hamirpur News: सुदामा चरित का वर्णन सुन श्रोता भाव-विभोर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Updated Sun, 22 Nov 2026 10:58 PM IST
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कबरई (महोबा)। कस्बा कबरई के प्राचीन हनुमान मंदिर मरहठी में चल रही भागवत कथा के अंतिम दिन रविवार को कथावाचक अरविंद गंगेले ने भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता का भावपूर्ण प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया कि निर्धन सुदामा पत्नी के आग्रह पर अपने बालसखा श्रीकृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचे। भगवान ने मित्र को गले लगाकर उनका स्वागत किया और स्वयं उनके चरण पखारे। सुदामा के मुट्ठीभर चावल को प्रेमपूर्वक स्वीकार कर भगवान ने उनकी दरिद्रता दूर कर दी। कथावाचक ने कहा कि भगवान धन नहीं, भक्त का निर्मल भाव और सच्ची श्रद्धा देखते हैं। प्रसंग सुनकर भक्त भाव-विभोर हो गए। इस मौके पर महंत आदर्श शरण दास, मुख्य यजमान अशोक सुल्लेरे, सुमन सुल्लेरे, डॉ. अशोक नामदेव, कल्याण सिंह समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्य यजमान ने बताया कि सोमवार को विशाल भंडारे का आयोजन होगा।
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