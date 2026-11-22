Hamirpur News: छिबौली को हराकर टूर्नामेंट की चैंपियन बनी खड़ेही लोधन
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:44 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:44 PM IST
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गहरौली (हमीरपुर)। कस्बे के गुरुदेव स्टेडियम में रविवार को शिवज्ञान क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इसमें छिबौली को हराकर खड़ेही लोधन की टीम विजेता बनी।
छिबौली के कप्तान श्रीराम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। निर्धारित 15 ओवर में पूरी टीम 87 रनों पर सिमट गई। खड़ेही के प्रिंस राजपूत ने तीन व कृष्णा ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी खड़ेही लोधन टीम ने पांच विकेट खोकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य करन सिंह राजपूत, पूर्व ग्राम प्रधान विमलचंद गुरुदेव ने विजेता टीम को 71000 की धनराशि और शील्ड तथा उपविजेता टीम को 35000 रुपये व शील्ड देकर सम्मानित किया। अंपायर शरद द्विवेदी, खूबचंद, उद्घोषक हर्ष गुरुदेव, धीरेंद्र बरदा स्कोरर मनीष राजपूत, विक्कू सहित शिवपाल राजपूत, आशीष राजपूत, राजू राजपूत, छोटे बाबू गुरुदेव, धर्मपाल राजपूत आदि मौजूद रहे।
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छिबौली के कप्तान श्रीराम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। निर्धारित 15 ओवर में पूरी टीम 87 रनों पर सिमट गई। खड़ेही के प्रिंस राजपूत ने तीन व कृष्णा ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी खड़ेही लोधन टीम ने पांच विकेट खोकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य करन सिंह राजपूत, पूर्व ग्राम प्रधान विमलचंद गुरुदेव ने विजेता टीम को 71000 की धनराशि और शील्ड तथा उपविजेता टीम को 35000 रुपये व शील्ड देकर सम्मानित किया। अंपायर शरद द्विवेदी, खूबचंद, उद्घोषक हर्ष गुरुदेव, धीरेंद्र बरदा स्कोरर मनीष राजपूत, विक्कू सहित शिवपाल राजपूत, आशीष राजपूत, राजू राजपूत, छोटे बाबू गुरुदेव, धर्मपाल राजपूत आदि मौजूद रहे।
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