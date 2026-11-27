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दूल्हा-दुल्हन के परिधानों से लेकर बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के कपड़ों तक की मांग बढ़ी है। इस बार दुल्हनों को राजस्थानी सिल्क के लहंगे पसंद आ रहे हैं, जबकि दूल्हों के बीच जोधपुरी पोशाक और डिजाइनर सूट का क्रेज है।सहालग को देखते हुए कारोबारियों ने दुकानों और शोरूम में नई वैरायटी उतारी है। सुबह से शाम तक बाजारों में खरीदारी का सिलसिला चल रहा है। लोग शादी के अलग-अलग आयोजनों के लिए अपनी पसंद और बजट के मुताबिक कपड़े खरीद रहे हैं। दूल्हे हल्दी, मेहंदी और जयमाल के लिए अलग-अलग परिधान पसंद कर रहे हैं। इनमें शेरवानी, प्रिंस सूट, जोधपुरी ड्रेस और कोट-पैंट की मांग है। ठंड के मौसम को देखते हुए गर्म कपड़ों और नए डिजाइन के सूट भी खूब पसंद किए जा रहे हैं।वहीं महिलाओं की खरीदारी में लहंगा चुनरी और डिजाइनर साड़ियां प्रमुख हैं। राजस्थानी सिल्क के लहंगे के साथ नई डिजाइन की साड़ियों की मांग बढ़ी है। बाजार में 500 से 3000 रुपये तक की साड़ियां उपलब्ध हैं, जबकि सिल्क की साड़ियों की कीमत चार से छह हजार रुपये तक है। युवतियां शादी समारोहों के लिए गाउन भी पसंद कर रही हैं। वहीं युवाओं में कुर्ता-पायजामा का क्रेज बना हुआ है। बच्चों के लिए भी आकर्षक डिजाइन और फिल्मों व धारावाहिकों में दिखने वाले परिधानों की मांग है।सुभाष बाजार के कपड़ा कारोबारी राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि सहालग को देखते हुए शादी, हल्दी और मेहंदी के लिए अलग-अलग रेंज में लहंगे और विशेष डिजाइन की साड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं।किराए के लहंगों की भी खूब हो रही बुकिंगकिंग रोड स्थिति दुकानदार शिवम बताते हैं कि उनके यहां रोजाना तीन से चार लहंगों की बुकिंग हो रही हैं। वह 3500 से लेकर 7000 हजार रुपये तक किराया लेते हैं। सबसे ज्यादा सिल्क व हाथ की कढ़ाई वाले लहंगों की अधिक मांग है।