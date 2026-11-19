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गांव निवासी महिला ने बताया कि उनके पति बाहर किसी कंपनी में काम करते हैं। बुधवार सुबह वह खेत पर गई थीं। घर में उनकी ढाई साल की बेटी अकेली थी। आरोप है कि उनके रिश्ते में लगने वाले चाचा ससुर सेवानिवृत्त होमगार्ड ने बेटी के साथ गलत काम किया। जब वह खेत से घर पहुंचीं तो बेटी अचेत अवस्था में मिली। उन्होंने यूपी 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस 108 एंबुलेंस से बालिका को सीएचसी ले गई। सीओ राजीव प्रताप सिंह, कोतवाल दीपेंद्र कुमार सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। वहीं डॉ. अरविंद यादव ने बालिका को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। राठ कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर बुजुर्ग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। फिलहाल मेडिकल में स्पष्ट रूप से कुछ सामने नहीं आया है। डॉक्टरों की राय के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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राठ। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में ढाई साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोप में मां ने रिश्ते के ससुर पर दुष्कर्म की धारा में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि बुजुर्ग ने मासूम को दुलराने के बहाने घर में घुसकर उससे दुष्कर्म किया। पुलिस मामले में जांच के बाद गिरफ्तारी की बात कह रही है।