विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जैतपुर क्षेत्र में डीएपी की किल्लत के चलते किसान कई दिनों से खाद के लिए चक्कर काट रहे हैं। शुक्रवार को पीसीएफ केंद्र पर खाद आने की जानकारी मिली तो किसान तड़के ही सिंचाई विभाग के सर्किट हाउस और पीसीएफ केंद्र पहुंच गए। सुबह होते-होते किसानों की लंबी कतार लग गई। टोकन वितरण की जिम्मेदारी संभाल रहे लेखपाल मानवेंद्र सिंह ने 250 किसानों को टोकन दिए। बाद में टोकन न मिलने से नाराज किसानों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और किसानों ने गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। बाद में जबरन गेट खोलकर किसान परिसर में दाखिल हो गए।पीसीएफ केंद्र पर 500 बोरी डीएपी उपलब्ध थी। टोकन के आधार पर किसानों को जमीन के रकबे के अनुसार एक से दो बोरी खाद दी गई। वहीं, ई-पॉश मशीन में नेटवर्क की समस्या के चलते वितरण प्रक्रिया करीब दो घंटे देरी से शुरू हो सकी। खाद की सीमित उपलब्धता व धीमी प्रक्रिया के चलते किसानों की परेशानी और बढ़ गई।200 से 300 रुपये में टोकन बेचने का आरोपकिसानों ने टोकन वितरण में मनमानी और अनियमितता का आरोप लगाया। रामदयाल, प्रमोद, हीरालाल आदि का कहना था कि कुछ लोग लाइन में लगकर टोकन हासिल कर रहे हैं और बाद में उन्हें 200 से 300 रुपये में बेच रहे हैं। एक महिला किसान ने मजबूरी में 200 रुपये देकर टोकन खरीदने की बात भी कही। आरोप है कि व्यवस्था में पारदर्शिता न होने से जरूरतमंद किसान खाद के लिए भटक रहे हैं और बिचौलियों को मौका मिल रहा है।टोकन मिलने के बाद भी 40 किसानों को नहीं मिली खादखाद वितरण व्यवस्था पर सवाल तब और उठे जब टोकन मिलने के बावजूद करीब 40 किसान डीएपी पाने से वंचित रह गए। किसानों ने सवाल उठाया कि जब उन्हें टोकन जारी किए गए थे तो उनके हिस्से की खाद कहां गई।चार बोरी की जरूरत, मिली सिर्फ दोमहिला किसान माया ने बताया कि वह सुबह पांच बजे टोकन लेने पहुंच गई थीं। काफी देर तक लाइन में लगी रहीं, लेकिन टोकन नहीं मिला। खाद की जरूरत होने के बावजूद खाली हाथ लौटना पड़ा। अब दोबारा वितरण का इंतजार करना पड़ेगा।किसान मन्नूलाल ने बताया कि खेतों में बोआई के लिए चार बोरी डीएपी की जरूरत है लेकिन अभी तक एक बोरी भी नहीं मिल सकी है। इससे बोआई पिछड़ रही है, जिसका सीधा असर फसल के उत्पादन पर पड़ेगा।महिला किसान सावित्री ने बताया कि सुबह से लाइन में लगने के बाद भी उन्हें टोकन नहीं मिला। भीड़ में कुछ लोग टोकन लेकर बेच रहे थे। मजबूरी में उन्हें 200 रुपये देकर टोकन खरीदना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रशासन को टोकन जारी करने से पहले जमीन के दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए।किसान संतोष ने बताया कि सुबह से टोकन के लिए इंतजार किया लेकिन टोकन नहीं मिला। उन्हें चार बोरी डीएपी की जरूरत है, लेकिन अभी तक सिर्फ दो बोरी ही डीएपी मिली है। इससे खेतों की बोआई नहीं हो पा रही है।पीसीएफ प्रभारी दिनेश कुमार का कहना है कि केंद्र पर 500 बोरी डीएपी और 300 बोरी यूरिया आई थी। किसानों के जरूरी कागजातों की जांच और ई-पास मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद नियमानुसार खाद बांटी गई। टोकन के अनुसार किसानों को जमीन के रकबे के हिसाब से एक से दो बोरी डीएपी और यूरिया दी गई। पिछले वितरण में खाद से वंचित रहे 45 किसानों को भी इस बार प्राथमिकता के आधार पर खाद उपलब्ध कराई गई है। इससे कुछ टोकनधारी किसान छूट गए। शेष किसानों को अगले चरण में खाद दी जाएगी।