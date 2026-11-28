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मझगवां थाना क्षेत्र में गिरवर के जंगल में बृहस्पतिवार रात कैंथा गांव के चरवाहे नरेना पाल ने महिला का सिर कटा शव देखा था। मौके पर पहुंची पुलिस को झाड़ियों में महिला का धड़ मिला था। रात भर तलाश के बाद शुक्रवार सुबह धड़ से करीब 250 कदम दूर महिला का कटा हुआ सिर बरामद हुआ था। वहीं करीब 230 कदम की दूरी पर महिला की जली हुई साड़ी और लगभग 200 कदम दूर उसके उखाड़े गए बाल मिले थे। घटनास्थल से कुछ दूरी पर चप्पलें भी बरामद हुई थीं।शव की शिनाख्त के लिए राठ सीएचसी में 72 घंटे तक रखा गया था। शिनाख्त न होने पर सोमवार को जिला मुख्यालय के पोस्टमार्टम हाउस में डॉ. अमित यादव व डॉ. लालमणि के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हुई। पोस्टमार्टम के दौरान सात माह का मृत बच्चा मिला। दुष्कर्म की आशंका को लेकर स्लाइड बनाई गई थी। शनिवार को डीआईजी और एसपी, एएसपी व मझगवां, राठ पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।डीआईजी ने बताया कि महिला की शिनाख्त के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर, महोबा, चित्रकूट, उरई, जालौन, नोएडा और झांसी समेत कई जिलों में सूचना भेजी गई है। महिला की फोटो भी विभिन्न स्थानों पर चस्पा कराई गई है। पुलिस टीमों की जांच में आसपास के क्षेत्रों से किसी गर्भवती महिला के लापता होने की जानकारी नहीं मिली है। घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी करीब दो घंटे तक वहां रुका रहा। इस दौरान उसने महिला की पहचान मिटाने का प्रयास किया। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की चार टीमें लगातार काम कर रही हैं। गोपनीय सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा।