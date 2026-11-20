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डामर गांव निवासी रानी घर में अकेली रहती हैं। पति लल्लू कोरी का निधन हो चुका है। रानी के मुताबिक, बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे दीपक की लौ से पर्दे में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मकान से धुआं और आग की लपटें उठती देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और एकजुट होकर आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों ने दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन मकान तक जाने वाला रास्ता संकरा होने के कारण दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद ग्रामीणों ने काफी प्रयास कर आग पर काबू पाया। (संवाद)

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कुरारा (हमीरपुर)। क्षेत्र के डामर गांव में बुधवार रात घर में जल रहे दिए की चिंगारी से आग लग गई। आग की चपेट में आने से घर में रखा नकदी, जेवर, अनाज समेत पूरी गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में एक लाख रुपये से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है।