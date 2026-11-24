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मध्यप्रदेश के जनपद छतरपुर के गठेवरा गांव निवासी शिवेंद्र यादव (26) मंगलवार को बाइक से कस्बा चरखारी निवासी बुआ नीलम के यहां कार्तिक पूजन के लिए आया था। शाम को वह बाइक से गांव लौट रहा था। कस्बा श्रीनगर के पास हाईवे पर महोबा की ओर से आ रहे ट्राॅला ने उसकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। इससे वह बाइक समेत सड़क पर गिरकर ट्राॅला के नीचे आ गया और पहियों से कुचल गया।हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को सीएचसी ले गई। जहां ड्यूटी पर तैनात प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रोहित सोनकर ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना से पत्नी सोनम, बेटा अभिनय व सूर्यप्रताप रो-रोकर बेहाल हैं। उधर, थानाध्यक्ष सुभाषचंद्र ने बताया कि टक्कर मारने के बाद ट्राॅला चालक वाहन लेकर भाग गया। उसकी तलाश की जा रही है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।