Hamirpur News: हाईवे पर ट्राॅला ने बाइक सवार को टक्कर मारकर कुचला, मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 10:43 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 10:43 PM IST
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श्रीनगर (महोबा)। कानपुर-सागर हाईवे पर कस्बा श्रीनगर स्थित पेट्रोल पंप के पास मंगलवार शाम तेज रफ्तार ट्राॅला ने बाइक सवार को टक्कर मारकर कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से भाग निकला। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए था। इससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं और जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मध्यप्रदेश के जनपद छतरपुर के गठेवरा गांव निवासी शिवेंद्र यादव (26) मंगलवार को बाइक से कस्बा चरखारी निवासी बुआ नीलम के यहां कार्तिक पूजन के लिए आया था। शाम को वह बाइक से गांव लौट रहा था। कस्बा श्रीनगर के पास हाईवे पर महोबा की ओर से आ रहे ट्राॅला ने उसकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। इससे वह बाइक समेत सड़क पर गिरकर ट्राॅला के नीचे आ गया और पहियों से कुचल गया।
हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को सीएचसी ले गई। जहां ड्यूटी पर तैनात प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रोहित सोनकर ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना से पत्नी सोनम, बेटा अभिनय व सूर्यप्रताप रो-रोकर बेहाल हैं। उधर, थानाध्यक्ष सुभाषचंद्र ने बताया कि टक्कर मारने के बाद ट्राॅला चालक वाहन लेकर भाग गया। उसकी तलाश की जा रही है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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मध्यप्रदेश के जनपद छतरपुर के गठेवरा गांव निवासी शिवेंद्र यादव (26) मंगलवार को बाइक से कस्बा चरखारी निवासी बुआ नीलम के यहां कार्तिक पूजन के लिए आया था। शाम को वह बाइक से गांव लौट रहा था। कस्बा श्रीनगर के पास हाईवे पर महोबा की ओर से आ रहे ट्राॅला ने उसकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। इससे वह बाइक समेत सड़क पर गिरकर ट्राॅला के नीचे आ गया और पहियों से कुचल गया।
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हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को सीएचसी ले गई। जहां ड्यूटी पर तैनात प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रोहित सोनकर ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना से पत्नी सोनम, बेटा अभिनय व सूर्यप्रताप रो-रोकर बेहाल हैं। उधर, थानाध्यक्ष सुभाषचंद्र ने बताया कि टक्कर मारने के बाद ट्राॅला चालक वाहन लेकर भाग गया। उसकी तलाश की जा रही है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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