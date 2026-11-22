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विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत नहदौरा की भारती पति राजेंद्र के साथ मजदूरी करती है। उनकी करीब एक साल की बेटी है। भारती ने बताया कि रहने के लिए मकान के नाम पर एकमात्र झोपड़ी ही है। बताया कि जब कभी तेज आंधी आती है तो तिरपाल उड़ जाता है और परिवार खुले आसमान के नीचे रह जाता है। मजदूरी से किसी तरह दो वक्त का भोजन ही मिल पाता है। ऐसे में अपना पक्का घर उनका सपना बनकर रह गया है। भारती का आरोप है कि कई बार ग्राम प्रधान व सचिव से पक्का आवास दिलाने की गुहार लगाई। उन्हें हर बार सिर्फ आश्वासन से काम चलाना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान राजेश कुमार ने बताया कि कई बार कागजात मांगे गए। परंतु राजेंद्र द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए। जिस वजह से आवास योजना का लाभ नहीं मिला। वहीं इस संबंध में खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार से संपर्क नही हो पाया।

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गोहांड (हमीरपुर)। नहदौरा गांव की भारती अपने पति व मासूम बेटी के साथ झोपड़ी में रहती है। दीवारों के नाम पर पुराने कपड़ों से बनाया आशियाना है। भारती का आरोप है कि ग्राम प्रधान व सचिव से गुहार के बाद भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।