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मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में नकल माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया और वन माफिया का बोलबाला था। सरकारी नौकरियों में सिफारिश और वसूली की शिकायतें सामने आती थीं। प्रदेश का युवा बाहर जाने पर अपनी पहचान बताने से भी कतराता था। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की स्थिति बदल चुकी है। पहले कट्टा और बम की चर्चा होती थी, अब उत्तर प्रदेश में रक्षा उपकरणों का निर्माण हो रहा है। अपराधियों में कानून का भय है और प्रदेश माफिया से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ा है।योगी ने तत्कालीन सपा सरकार पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के रास्ते में बाधाएं खड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नोएडा जाने से भी डरते थे, क्योंकि उन्हें कुर्सी जाने का भय था। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण निवेश के बड़े केंद्र बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि देश में बनने वाले मोबाइल फोन का 55 प्रतिशत और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60 प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की सोच कट्टा और बम तक सीमित थी, जबकि आज प्रदेश में आधुनिक रक्षा उपकरण और ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार और सम्मान देने का काम किया है। साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश के नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। यह संख्या सपा और बसपा के शासनकाल में दी गई कुल नौकरियों से दोगुने से भी अधिक है। उन्होंने लखनऊ स्थित एचसीएल परिसर का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले वहां करीब 100 कर्मचारी काम करते थे, जबकि अब 18 हजार युवा कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को नौकरी पाने के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनकी योग्यता और परिश्रम को सम्मान मिल रहा है।योगी ने कहा कि सपा की सोच परिवार तक सीमित रही, जबकि उनकी सरकार प्रदेश की 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर काम कर रही है। इसी सोच के तहत हर जिले में रोजगार और कौशल विकास के केंद्र बनाए जा रहे हैं। युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने टैबलेट को युवाओं के लिए ‘चलता-फिरता विश्वविद्यालय’ बताते हुए कहा कि यह उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का माध्यम बनेगा। उन्होंने युवाओं से तकनीक का सदुपयोग करने, अपने कौशल को निखारने और बड़े सपने देखने का आह्वान किया। कहा कि 2047 में देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। ऐसे में विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की जिम्मेदारी आज के युवाओं के कंधों पर होगी।