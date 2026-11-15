Gonda News: राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता में आठ दिन तक दिखेगा फुटबॉल का रोमांच

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प्रतियोगिता को लेकर खेल विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभिन्न मंडलों से पहुंचने वाले खिलाड़ी मैदान पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आठ दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। इससे जिले के फुटबॉल प्रेमियों को भी खिलाड़ियों के खेल कौशल और प्रतिस्पर्धा का आनंद लेने का अवसर मिलेगा।क्रीड़ा अधिकारी रंजीत राज ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन सोमवार को शाम तीन बजे किया जाएगा। इसमें आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, प्रयागराज, बरेली, बस्ती, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर मंडल की टीमें हिस्सा लेंगी। उद्घाटन समारोह में जिले के खेल प्रेमियों के साथ फुटबॉल संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।