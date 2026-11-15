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Gonda News: राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता में आठ दिन तक दिखेगा फुटबॉल का रोमांच

Sun, 15 Nov 2026 10:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sun, 15 Nov 2026 10:57 PM IST
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The excitement of football will be on display for eight days during the state-level senior men football tournament
गोंडा। उतरौला रोड स्थित जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में सोमवार से राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज होगा। खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित यह प्रतियोगिता 16 से 23 नवंबर तक चलेगी। इसमें प्रदेश के 18 मंडलों की टीमें प्रतिभाग करेंगी।
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प्रतियोगिता को लेकर खेल विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभिन्न मंडलों से पहुंचने वाले खिलाड़ी मैदान पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आठ दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। इससे जिले के फुटबॉल प्रेमियों को भी खिलाड़ियों के खेल कौशल और प्रतिस्पर्धा का आनंद लेने का अवसर मिलेगा।
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क्रीड़ा अधिकारी रंजीत राज ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन सोमवार को शाम तीन बजे किया जाएगा। इसमें आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, प्रयागराज, बरेली, बस्ती, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर मंडल की टीमें हिस्सा लेंगी। उद्घाटन समारोह में जिले के खेल प्रेमियों के साथ फुटबॉल संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
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