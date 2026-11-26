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गोंडा। सपा के जिला कार्यालय में बृहस्पतिवार को संविधान दिवस मनाया गया। जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि संविधान की रक्षा करना ही सबसे बड़ी लड़ाई है। यही नेताजी और बाबा साहब का सपना था। पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने कहा कि संविधान गरीब, पिछड़े व किसानों की ताकत है। अजय गौतम और युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन सोनू ने कहा कि नौजवान संविधान के सच्चे पहरेदार हैं। कार्यक्रम का संचालन जावेद मंटू ने किया। इस मौके पर विनोद शुक्ल, हाजी जकी, अफजल खान, नंद कुमार आनंद, सिद्धार्थ सिंह, अकील अहमद, अताउर रसूल, पवन यादव आदि मौजूद रहे। (संवाद)