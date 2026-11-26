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गोंडा। भाजपा जिला कार्यालय में बृहस्पतिवार को संविधान दिवस पर गोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य वक्ता जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी ने कहा कि संविधान भारत की आत्मा है। यह देश की विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को एक सूत्र में पिरोता है। डॉ. अनिल कुमार ने संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गोष्ठी की प्रस्तावना दीपक गुप्ता ने रखी। संचालन आईटी सेल के जिलाध्यक्ष शशांक मिश्रा ने किया, जबकि समापन राजेश तिवारी ने किया। विवेक मणि श्रीवास्तव, सूर्य नारायण तिवारी, कमलेश पांडेय, राकेश तिवारी, रंजीत कश्यप, केके श्रीवास्तव, विद्या भूषण द्विवेदी, नंद किशोर नंदू आदि मौजूद रहे। (संवाद)