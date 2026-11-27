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अहिरौली जोकहां निवासी रामकेवल शर्मा की बेटी मनीषा की बृहस्पतिवार रात शादी थी। केशवनगर ग्रंट से बरात आई थी। रात करीब 11:15 बजे बराती डीजे और रोडलाइट के साथ नाचते-गाते लड़की पक्ष के घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गांव के झिनकन का पुत्र मोहम्मद हामिद (16) भी डीजे पर नाच रहा था। आरोप है कि इसी बीच उसका किसी अज्ञात व्यक्ति से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर हामिद के पेट में चाकू घोंप दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।घायल हामिद को गांव के शुभम मिश्र और रमजान अली बाइक से स्वास्थ्य केंद्र बुक्कनपुर ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सीएचसी अधीक्षक डॉ. अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि किशोर की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी।सूचना पर यूपी 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस को जानकारी दी। सीओ मनकापुर उदित नारायण पालीवाल एसओजी के पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों, ग्रामीणों, घरातियों और बरातियों से पूछताछ की। पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है।शादी समारोह में निजी स्तर पर ड्रोन कैमरे से वीडियो बनाया जा रहा था। जानकारी मिलने पर पुलिस ने ड्रोन कब्जे में ले लिया। अब उससे मिले फुटेज और मोबाइल से बनाए गए वीडियो की जांच की जा रही है। पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उनके जरिए वारदात में शामिल लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।