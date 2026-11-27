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चौकी प्रभारी अक्षय कुमार चौधरी के मुताबिक, वह शाम को चौकी में मौजूद थे। इसी दौरान बेलहरी बुजुर्ग के ग्राम प्रशासक संजय कुमार करीब 25 साथियों के साथ पहुंचे। संजय ने बस्ती जिले के पैकोलिया थाना क्षेत्र के गोपलापुर में अपने साथ मारपीट की जानकारी देते हुए विपक्षियों को जेल भेजने की मांग की। चौकी प्रभारी ने मामले की जानकारी लेकर लोगों को समझाने का प्रयास किया तो भीड़ उग्र हो गई।आरोप है कि लोगों ने चौकी प्रभारी पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने स्थिति संभाली। इस दौरान कुछ लोग भाग निकले। ग्राम प्रशासक संजय कुमार और उसके साथी चंदन, विजय व शिवप्रताप को पकड़ लिया गया। पंकज समेत अन्य लोग भाग गए। सीओ उदित नारायण पालीवाल ने बताया कि चार आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।