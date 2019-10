{"_id":"5db1de388ebc3e013a3e5a88","slug":"struck-in-mankapur-royal-house-and-district-panchayat-over-land-of-old-tehsil-gonda-news-lko4887755131","type":"story","status":"publish","title_hn":"Struck in Mankapur royal house and district panchayat over land of old tehsil","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

Struck in Mankapur royal house and district panchayat over land of old tehsil

Updated Thu, 24 Oct 2019 10:54 PM IST

गोंडा। मनकापुर की पुरानी तहसील की जमीन को लेकर मनकापुर राज घराना व जिला पंचायत में ठन गया है। मनकापुर राजघराना जमीन पर अपने स्वामित्व के आधार पर बोर्ड लगाकर अपनी पैतृक संपत्ति बता रहा है तो जिला पंचायत ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज कर अनाधिकृत कब्जा बताया है। दावा किया है कि यह जमीन जिला पंचायत की संपत्ति है, जहां पहले आयुर्वेदिक अस्पताल फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित था। बाद में मनकापुर तहसील के गठन पर 400 रुपये महीने किराए पर भवन को दिया गया था। वर्ष 2007 में तहसील भवन बनने के बाद से जिला पंचायत के स्वामित्व में है। अब इस पर अनाधिकृत कब्जा हो रहा है।

मनकापुर राजघराने की जमीन को दान की जमीन दिखाकर जिला पंचायत ने अपना दावा ठोक दिया है, जबकि राजा कुंवर आनंद सिंह ने जमीन को पुश्तैनी बताते हुए कोर्ट की डिग्री के आधार पर जमीन पर बोर्ड लगा दिया है। पुरानी तहसील के खंडहर वाली जमीन को लेकर जिलापंचायत व राजघराने में ठन गई है। मनकापुर के बीच बाजार में स्थिति पुरानी तहसील के इस खंडरनुमा भवन को लेकर विवाद न्यायालय तक पहुंच गया है। जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी सत्यपाल का कहना है कि राजा आनंद सिंह ने जिला पंचायत की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। इसके लिए न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत कर आदेश भी कराया गया है। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत की संपत्ति होने के बाद भी बिना जिला पंचायत को प्रतिवादी बनाए ही आदेश कराया है। उस आदेश को रद्द कराने के लिए अपील किया गया है। इसके अलावा जिलाधिकारी को पूरे मामले की रिपोर्ट भेजी गई है।

जनसूचना से जानकारी करके की गई शिकायत

मनकापुर के पुरानी तहसील के विवाद की शिकायत भिटौरा गांव के अजय सिंह ने पूरे मामले की जानकारी जनसूचना से करने के बाद किया। उन्होंने जमीन पर राज घराने की ओर से लगाए बोर्ड को आधार बनार शिकायत की है। अजय सिंह से जिला पंचायत से अस्पताल और तहसील के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की और फिर शिकायतें शुरू की। अब मामले की जांच मनकापुर के तहसीलदार तो कर रहे हैं, लेकिन वह स्पष्ट रुप से कुछ बताने से बच रहे हैं। जांच की बात जरूर वह स्वीकार कर रहे हैं।

वर्ष 2007 तक मनकापुर तहसील का हुआ है संचालन

मनकापुर के जिस भूमि को लेकर विवाद शुरु हुआ है वहां पर वर्ष 2007 तक मनकापुर तहसील के कार्यालय व न्यायालय थे। जिला पंचायत की मानें तो वर्ष 1975 तक जिला पंचायत के अधीन ही आयुर्वेदिक अस्पताल संचालित थे, जो वहां पर चल रहे थे। बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अपने भवन में चला गया और फिर तहसील भवन भी बन गया। वर्ष 2007 के बाद भूमि पर दावों का प्रयास शुरु हुआ। अब तो बोर्ड ही लग गया है।

राजघराने का दावा कि जमीन व भवन मनकापुर कोट की है

राजघराने के राजा आनंद सिंह का दावा है कि जमीन व भवन मनकापुर कोट का है। जन सुविधाओं के लिए अस्पताल के लिए दिया गया फिर तहसील भी चली। बाद में अस्पताल व तहसील नए भवन में गए तो मनकापुर कोट की ही संपति है। इसी आधार पर न्यायालय से उनके पक्ष में डिग्री भी हुई है। अब जिला पंचायत के दावे को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

मनकापुर की पुरानी तहसील का भवन व जमीन जिला पंचायत की संपत्ति है। आय बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए जिला पंचायत कार्य योजना बनाने के लिए भूमि की जांच कराया तो कब्जे का बोर्ड लगा मिला। यह अनाधिकृत है, जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। -सत्यपाल, अपर मुख्य अधिकारी