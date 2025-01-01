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उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से आयोजित प्रदर्शनी में विभिन्न जिलों के उद्यमियों और संस्थाओं ने स्टॉल लगाए थे। परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रदर्शनी में करीब 1.38 करोड़ रुपये की बिक्री हुई। समापन समारोह में कम पूंजी में अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्यमियों को सम्मानित किया गया। मंडल स्तर पर बुधईपुरवा उज्जैनीकला के वासुदेव को प्रथम पुरस्कार के रूप में 15 हजार, चिलबिला खत्तीपुर के रामकिशुन को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 12 हजार और नवाबगंज की मिताली केसरवानी को तृतीय पुरस्कार के रूप में 10 हजार रुपये दिए गए।खादी की सर्वाधिक बिक्री के लिए श्री गांधी आश्रम गोंडा, सेवा निकेतन दरगहिया गोरखपुर और देवनिधि समग्र महिला विकास समिति गोंडा को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार मिला। ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री में रसराज ग्रामोद्योग सेवा संस्थान प्रयागराज, जेपी फूड प्रोडक्ट प्रतापगढ़ और शहजाद फर्नीचर सहारनपुर को सम्मानित किया गया।समारोह में ब्लॉक प्रशासक मनोज पांडेय और उपायुक्त उद्योग बाबूराम ने विजेताओं, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और रंगोली प्रतियोगिता भी हुई।