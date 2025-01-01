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सोनी गुमटी से गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन तक सड़क का निर्माण मंडी परिषद ने अप्रैल में कराया था। छह महीने में ही डामर और गिट्टी उखड़ने लगी। सतईपुरवा के ननके और विवेक कुमार ने बताया कि सड़क पर चलना मुश्किल है। आए दिन लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सड़क महज तीन मीटर चौड़ी बनाई गई और गुणवत्ता की अनदेखी हुई। मंडी परिषद के उपनिदेशक निर्माण तेज सिंह ने बताया कि भारी यातायात और नाला न होने से सड़क टूट रही है। जल्द मरम्मत कराई जाएगी।आर्यनगर-कटरा बाजार राजमार्ग पर हरितालिका तीज से पहले गड्ढे भरे गए थे लेकिन सड़क फिर उखड़ने लगी है। दुबहा बाजार के पास रानीपुरवा के सभापति शुक्ल, पप्पू शुक्ल, छिरास के दद्दू और श्याम नारायण ने बताया कि गड्ढों पर चकती लगाकर खानापूर्ति की गई। अब फिर हादसों का खतरा है।करीब 10 किलोमीटर लंबा इटियाथोक-गोपालबाग मार्ग जगह-जगह क्षतिग्रस्त है। विरमापुर के राजकुमार तिवारी, पन्ना बगुलहा के रामनाथ पांडेय, तकिया के अहमद, कुरसहा के रमेश तिवारी और भुड़कुड़ा के अजय सोनकर ने बताया कि संकरी सड़क और पटरियां न होने से आवागमन मुश्किल है। इस मार्ग से करीब डेढ़ सौ गांव जुड़े हैं। दो इंटर कॉलेज और एक डिग्री कॉलेज भी इसी रास्ते पर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जगह-जगह गड्ढे भरने से सड़क समतल नहीं होती।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करनैलगंज से फतेहपुर कोटहना तक 9.8 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 257.44 लाख और पांच साल के अनुरक्षण के लिए 60.63 लाख रुपये निर्धारित हैं। सूचना पट पर निर्माण की अवधि पांच फरवरी से चार जून 2025 दर्ज है लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। इससे शाहपुर, धनावा समेत एक दर्जन से अधिक गांवों की करीब दो लाख आबादी प्रभावित है। निर्माण इकाई के एक्सईएन जेबी सिंह ने बताया कि टेंडर हो चुका है लेकिन तारकोल की कीमत बढ़ने से ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। दर संशोधित होने के बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा।झंझरी के चकसड़ और रुपईडीह के लहदोवा में भी निर्माण के कुछ समय बाद गिट्टियां उखड़ने लगी थीं। दोबारा मरम्मत कराई गई लेकिन कार्रवाई का ब्योरा सामने नहीं आया। गड्ढामुक्त अभियान के नोडल अधिकारी एवं प्रांतीय खंड के अभियंता प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। जहां सड़कें उखड़ी हैं, उन्हें ठीक कराया जाएगा।पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता योगेंद्र सिंह ने बताया कि गुणवत्ता जांच के लिए नमूने प्रयोगशाला भेजे जाते हैं। सड़क खराब मिलने पर ठेकेदार को अपने खर्च पर ठीक कराना होता है। मगर संबंधित सड़कों की जांच रिपोर्ट, नमूनों के नतीजे और भुगतान का ब्योरा सामने नहीं आया। यह भी स्पष्ट नहीं है कि ठेकेदारों से जवाब मांगा गया या भुगतान रोका गया। सड़कें टूट रही हैं लेकिन जिम्मेदारी किसकी है और कार्रवाई क्या हुई, इसका जवाब नहीं मिल रहा।